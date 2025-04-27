روما يواصل عروضه الرائعة مع رانييري..

مواجهة للنسيان لكتيبة الإنتر، حقق خلالها خسارة أمام روما بنتيجة (0-1)، على ملعب جوسيبي مياتزا، في قمة الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2024-25.

وتمكن ماتياس سولي من التوقيع على هدف روما في الدقيقة 22، بعد تمريرة حاسمة من شوموردوف، ثم تسديدة على يسار الحارس يان سومر.

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وللمباراة 17 على التوالي، لم يتذوق روما طعم الخسارة في "السيريا آ"، وتحديدًا منذ ثنائية كومو في منتصف ديسمبر، ليعزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ ويحتل المركز الرابع بـ60 نقطة، فيما تجمد رصيد إنتر عند 71 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن نابولي الذي بات يملك فرصة ذهبية لاعتلاء قمة الكالتشيو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء إنتر وروما، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين..