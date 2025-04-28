فيربو 60 مليوناً وحذاء ميسي .. علاقة لاوتارو وتورام "الخاصة" مع برشلونة!

ثنائي إنتر يملكان علاقتهما الخاصة مع خصم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!

إنتر ضد برشلونة، أحد كلاسيكيات الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، 2010 صنعت مكانة خاصة لتلك المواجهة عندما صعد رجال جوزيه مورينيو على حساب أشبال بيب جوارديولا لنهائي دوري الأبطال عقب ملحمتين في "كامب نو" وقبلها في "جيوسيبي مياتسا"، ليحقق النيراتزوري اللقب والثلاثية الخالدة.

المواجهات تواصلت في السنوات الأخيرة، وقبل عامين كرر إنتر تفوقه وأقصى البلوجرانا من دور المجموعات هذه المرة بطريقه نحو النهائي الذي خسره في اسطنبول ب2023، مرة أخرى بمباراتين مثيرتين حافلتين بالأحداث والجدل.

ولكن نحن هنا لسنا للحديث عن الناديين، ولكن عن لاعبين، وبالتحديد ثنائي هجوم إنتر الThula كما يلقب في إيطاليا لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، فرنسي وأرجنتيني لم يسبق لهما اللعب في إسبانيا ولكن رغم ذلك يملكان تاريخًا خاصًا مع العملاق الكتالوني الذي يقف عائقًا في طريقهما نحو المجد الأوروبي.