"لماذا لم يُحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟" .. رينارد يرد على أخبار إقالته ويؤكد: المونديال مختلف عن كأس العرب

حقق المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي بهدف دون رد، سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66، خلال مباراة نصف نهائي كأس العرب قطر 2025 يوم الاثنين.

بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.