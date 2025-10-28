"يعمل بنصف جهده وطاقته فقط" .. طبيب يشرح حالة يامال الصحية ويُفسر تراجع مستواه في الكلاسيكو

تحدث الدكتور بيدرو لويس ريبول، أحد أبرز أطباء الإصابات الرياضية، في مقابلة مع برنامج El Larguero عن الحالة البدنية للاعب برشلونة لامين يامال، كاشفًا أن اللاعب يعاني من الفتق الرياضي (Pubalgia)، وهي إصابة “مُعطِّلة” تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.

وقال ريبول: "إنها إصابة يصعب علاجها حقًا، وتتميّز بآلام تحدّ من قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50%، وهذا بالضبط ما شاهدناه في الكلاسيكو."

وأضاف: "هو بالكاد يسدد على المرمى، يواجه صعوبة في الحركة، ويقوم بتمارين التمدد بشكل مستمر... إنها آلام مزمنة تتيح له اللعب ولكنها تمنعه من الوصول إلى مستواه الحقيقي وتقلل كثيرًا من مردوده."

وأوضح الطبيب أن هذه الإصابة لا تُسبّب ضررًا هيكليًا في المفصل، لكنها قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر إذا لم تُعالَج بالشكل الصحيح، مؤكّدًا ما لاحظه مشجعو برشلونة بأن يامال يلعب بعيدًا عن جاهزيته البدنية الكاملة.