ذكرت تقارير أن نجم برشلونة لامين يامال يلعب حاليًا وهو يعاني من إصابة مؤلمة في منطقة العضلة الضامة، ما يجعله يؤدي بنصف قدرته فقط. وأوضح الطبيب بيدرو لويس ريبول أن المشكلة البدنية التي يعاني منها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا تحدّ بشكل كبير من حركته وقدرته على التسديد، وهو ما بدا واضحًا خلال هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو يوم الأحد.
"يعمل بنصف جهده وطاقته فقط" .. طبيب يشرح حالة يامال الصحية ويُفسر تراجع مستواه في الكلاسيكو
يُعاني يمال من التهاب العانة حيث تتزايد المخاوف بشأن لياقته.
يلعب النجم الشاب في برشلونة، لامين يامال، رغم معاناته من الفتق الرياضي (Pubalgia)، وهي إصابة مزمنة في منطقة العضلة الضامة تسبّب له آلامًا مستمرة وتؤثر بشكل واضح على أدائه في الأسابيع الأخيرة. وتؤدي هذه الإصابة إلى تقييد حركته وتقليل سرعته وانفجاره الهجومي، وهي الصفات التي تميّز أسلوب لعبه عادة.
وقد بدا يامال متأثرًا بشكل واضح خلال خسارة برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ ظهرت عليه صعوبة في الحركة وتردد في التسديد. وأوضح خبراء طبيون أن آلام الفتق الرياضي تتفاوت في شدتها لكنها تزداد عادة في المباريات عالية النسق، وهي تحديدًا المواجهات التي يعتمد فيها برشلونة على إبداع يامال. وتشير التقارير إلى أن الجهاز الطبي في النادي يُراقب حالته بعناية لتجنب تفاقم الإصابة، وسط قلق متزايد داخل كل من برشلونة والمنتخب الإسباني بشأن حالته البدنية.
- Getty Images Sport
الطبيب يشرح حالة يامال
تحدث الدكتور بيدرو لويس ريبول، أحد أبرز أطباء الإصابات الرياضية، في مقابلة مع برنامج El Larguero عن الحالة البدنية للاعب برشلونة لامين يامال، كاشفًا أن اللاعب يعاني من الفتق الرياضي (Pubalgia)، وهي إصابة “مُعطِّلة” تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.
وقال ريبول: "إنها إصابة يصعب علاجها حقًا، وتتميّز بآلام تحدّ من قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50%، وهذا بالضبط ما شاهدناه في الكلاسيكو."
وأضاف: "هو بالكاد يسدد على المرمى، يواجه صعوبة في الحركة، ويقوم بتمارين التمدد بشكل مستمر... إنها آلام مزمنة تتيح له اللعب ولكنها تمنعه من الوصول إلى مستواه الحقيقي وتقلل كثيرًا من مردوده."
وأوضح الطبيب أن هذه الإصابة لا تُسبّب ضررًا هيكليًا في المفصل، لكنها قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر إذا لم تُعالَج بالشكل الصحيح، مؤكّدًا ما لاحظه مشجعو برشلونة بأن يامال يلعب بعيدًا عن جاهزيته البدنية الكاملة.
إصابة كاربخال
كما علق الدكتور ريبول على الإصابة التي تعرض لها قائد لوس بلانكوس داني كارباخال، الذي تعرض لانتكاسة أخرى في ركبته اليمنى، وهي نفسها التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة من الموسم الماضي. أعلن مدريد أن المدافع يعاني من "جسم حر" في المفصل، وهي حالة يمكن أن تسبب تورمًا وألمًا وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى قفل ميكانيكي.
"إنه قطعة من السطح المفصلي، عادة ما تكون الغضروف والعظم، التي تنفصل وتتحرك بشكل لا يمكن التحكم فيه داخل المفصل"، قال ريبول. "في الحالات الخطيرة جدًا، يمكن أن تسبب انسدادًا، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للمفصل. يعتمد الأمر على حجم اللاعب وكمية المساحة المتبقية في المفصل. إذا كانت المساحة في منطقة تحمل الوزن من المفصل، ستكون المشكلة أكثر جدية."
تترك الإصابة المتكررة للاعب البالغ من العمر 33 عامًا مدريد في نقص على الجبهة اليمنى مرة أخرى، مع خيارات مثل ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي تعافى مؤخرًا فقط من إصابة عضلية، وفيدي فالفيردي المتوقع توفير الغطاء. غياب المدافع يمكن أن يؤثر أيضًا على إعداد المنتخب الإسباني، حيث يعتبر كلاً منه ويمال من الاستدعاءات المنتظمة - وهو قلق قبل المباريات الدولية الشهر المقبل.
- Getty Images Sport
فوضى الكلاسيكو: الشجار، التوتر، والتداعيات
جاء الحديث عن الإصابات بعد مشهدٍ فوضوي أعقب صافرة النهاية في ملعب سانتياجو برنابيو، حيث اندلعت مشادة حادة بين لاعبي الفريقين. فقد توجه داني كارياخال نحو لامين يامال فور انتهاء المباراة، وقال له غاضبًا: "أنت تتحدث كثيرًا... تكلّم الآن!"
ويُعتقد أن التوتر سببه تعليقات يامال السابقة على منصة تويتش، حين قال مازحًا إن "ريال مدريد يسرق"، وهي العبارة التي أثارت غضب عدد من لاعبي الميرينجي. وتصاعد الخلاف بسرعة، بعدما تدخل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، قبل أن يتدخل المسؤولون لفض الاشتباك بين الجانبين.
وفي وقت لاحق، دافع فرينكي دي يونج عن زميله الشاب، متهمًا لاعبي ريال مدريد بـ"المبالغة في رد الفعل ومحاولة استفزازه". وحتى الآن لم تُتخذ أي إجراءات انضباطية، لكن الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في إسبانيا حول الاحترافية واحترام الأجيال بين اللاعبين الكبار والصاعدين.
الهزيمة الأخيرة تركت برشلونة متأخرًا بخمس نقاط عن ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني، ومع استمرار معاناة يامال بدنيًا، يجد المدرب هانسي فليك نفسه أمام تحدٍ كبير لإعادة الحيوية لهجوم الفريق في المباريات المقبلة.