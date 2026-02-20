Goal.com
Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro League
محمود خالد

"إصابته في منطقة حساسة" .. تحذير طبي إلى الأهلي بشأن ميريح ديميرال!

وصفها بـ"المعقدة"..

تلقى النادي الأهلي، تحذيرًا طبيًا يتعلق المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي يواصل الغياب عن مباريات الراقي الأخيرة، بسبب الإصابة.

ويُعد ديميرال "27 عامًا"، أحد عناصر الأهلي الأساسية تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، حيث ساهم نجم المنتخب التركي في قيادة الراقي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.

  • إياكم أن يعود سريعًا

    وفي هذا السياق، حذر الطبيب أحمد المطرفي، رئيس لجنة التواصل في الاتحاد السعودي للطب الرياضي، من عودة ميريح ديميرال سريعًا إلى الملاعب، واصفًأ إصابته بأنها من الحالات المعقدة في كرة القدم.

    وأوضح المطرفي، لصحيفة "الرياضية"، أن إصابة ميريح ديميرال في العضلة الضامة، تعد من الإصابات الشائعة، إلا أن المنطقة المصابة تعد حساسة وقد تتسبب في انتكاسة مستقبلية، ما لم يعد اللاعب بشكل تدريجي ومدروس.

    وأضاف أن المنطقة المصابة لدى ديميرال حساسة، وأي عودة متعجلة قد تؤثر على مسيرة المدافع التركي بشكل سلبي.

  Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro League

    غيابات ديميرال

    وتعرض ميريح ديميرال، لإصابة قوية، أجبرته على مغادرة مباراة الخليج، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري روشن، مبكرًا في الدقيقة 12، بمشاركة ريان حامد بديلًا له.

    ومنذ ذلك الحين، ولم يشارك صاحب الـ27 عامًا، في آخر ثماني مباريات مع الأهلي، في دوري روشن السعودي، أمام نيوم والاتفاق والهلال والحزم والشباب والنجمة، أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ضد الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.

  • مواقف مثيرة للجدل .. معركة خاصة لديميرال مع النصر

    سخرية النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من نادي النصر بعد الكلاسيكو؛ هو تصعيد جديد ضد العالمي، بعد ما حدث في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ونشر النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تصميمًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهره شخصيًا وهو يجلس مستمتعًا داخل أرضية الملعب، ومن ورائه جمهور الراقي.

    ليس هذا فقط.. التصميم أظهر ديميرال، وهو ممسكًا بصحيفة؛ مكتوبًا عليها بعض الكلمات الساخرة من نادي النصر، بعد خسارة الأخير في الكلاسيكو ضد الأهلي.

    هذه الكلمات بدأت بأن الفريق النصراوي؛ لم يتعرض لأي هزيمة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتم "الشطب" على هذه الكلمات، مع وضع جملة "النصر لم يلعب ضد الأهلي هذا الموسم" بدلًا منها؛ في إشارة إلى أن سلسلة عدم هزيمة العالمي، كانت لمجرد أنه لم يُقابل الراقي - وعندما تواجها سقط الفريق الأصفر -.

    ديميرال كان قد شكك في فوز النصر (2-1) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. تحصل النصر على "ركلة جزاء" أُثير بشأنها الكثير من الجدل؛ وذلك في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز القاتل.

    بعدها.. نشر ديميرال رموزًا تعبيرية عبر منصة "إكس"؛ عبارة عن مجموعة من "الوجوه الضاحكة"، في سخرية واضحة من احتساب "الركلة الجزائية" - سالفة الذكر -.

    وهُنا.. تعرض المدافع الأهلاوي لحملة هجوم عنيفة، من كل ما هو منتمي للنصر؛ سواء إعلاميين ونقاد رياضيين، أو جماهير.

  • اختبارات صعبة في انتظار الأهلي

    وعلى مدار شهر من اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض العديد من الاختبارات الصعبة، في سبيل المنافسة على ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

    * 23 فبراير: مباراة ضمك والأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 26 فبراير: مباراة الرياض والأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 2 مارس: مباراة الدحيل القطري والأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 6 مارس: مباراة الأهلي والاتحاد "دوري روشن السعودي".

    * 9 مارس: مباراة الأهلي والدحيل "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 13 مارس: مباراة القادسية والأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 18 مارس: مباراة الأهلي والهلال "نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

  Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro League

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 21 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

