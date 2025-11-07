قد يغيب لأسابيع في أسوأ الأحوال .. إصابة مفاجئة تضرب نجم الهلال في مباراة النجمة!

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، نبأ صادمًا، بإصابة أحد عناصر الزعيم في مباراة النجمة.

ويحلّ الهلال ضيفًا على النجمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وتعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة في الدقيقة 24، ليدفع إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري "مبكرًا" في لقاء النجمة.