قد يغيب لأسابيع في أسوأ الأحوال .. إصابة مفاجئة تضرب نجم الهلال في مباراة النجمة!

وبعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الطريق الصحيح، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 38، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن.
الهلال حقق الفوز الرابع على التوالي، في دوري روشن السعودي، ليصعد إلى الوصافة برصيد 17 نقطة، ويواصل مطاردة النصر، صاحب العلامة الكاملة، والذي يتربع في الصدارة بـ18 نقطة من أولى ست مباريات.
وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم، مع مدربه إنزاجي، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..
* الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى من دوري روشن.
* التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية من دوري روشن.
* الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
* التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة من دوري روشن.
* الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
* الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة من دوري روشن.
* الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.
* الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة من دوري روشن.
* الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
* الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة من دوري روشن.
* الفوز على الأخدود (1-0)، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
* الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة من دوري روشن.
* الفوز على الغرافة القطري (2-1)، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.