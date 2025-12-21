FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP
محمود خالد

نجم المغرب خرج باكيًا .. إصابة مبكرة تزيد أوجاع الركراكي في افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025!

بداية صادمة لنجم أسود الأطلس..

تلقى الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، صدمة قوية، بإصابة نجم أسود الأطلس، في الدقائق الأولى من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقص المغرب شريط افتتاح كأس أمم إفريقيا، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، والذي يحتضن المباراة الأولى أمام جزر القمر.

    إصابة نجم المغرب أمام جزر القمر

    وتعرض رومان سايس، قائد المنتخب المغربي، لإصابة أجبرته على عدم استكمال المباراة، وذلك بعد منافسة على الكرة، مع رفيق سعيد، مهاجم جزر القمر، والذي قام بدفعه من الظهر، فيما يبدو مدافع الأسود بأنه سقط بشكل عنيف، على أرض الميدان.

    هذا الالتحام الذي حدث في الدقيقة 14، دفع الطاقم الطبي للدخول من أجل الاطمئنان على سلامة رومان سايس، الذي حاول أن يواصل اللعب، إلا أنه لم يقدر على الاستمرار.

    ورصد الناقل الرسمي للبطولة، مدافع السد القطري، وهو يغادر باكيًا أرض الملعب، بعدما قرر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة جواد الياميق بديلًا له.

    سايس يزيد من أوجاع الركراكي

    وكان الركراكي قد قرر ضم أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، وحمزة إجمان، مهاجم ليل، إلى قائمة المغرب، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

    حكيمي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، عاد من إصابة قوية في الكاحل، ليشارك في الحصة التدريبية للمغرب، إلا أن الركراكي فضل عدم المجازفة بإشراكه "أساسيًا" في مواجهة جزر القمر، فيما يعاني إيكامان أيضًا من الإصابة.

    وجاءت إصابة رومان سايس، لتزيد من قلق الركراكي، في مستهل مشوار الأسود، الذي يعد المرشح الأكبر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، التي تقام على أرضه.

    ماذا قدم رومان سايس؟

    وكان المدافع الدولي صاحب الـ35 عامًا، قد كتب تاريخًا مع المنتخب المغربي، بالفوز بالمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022، محققًا أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.

    وخاض رومان سايس، مباراته الدولية رقم 86 مع أسود الأطلس، في افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025، فيما سجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

    وبخلاف مسيرته الدولية، فإن سايس تنقل بين عدة أندية فرنسية، أبرزها كليرمونت فوت ولو هافر وأنجيه، قبل أن يلعب لستة مواسم مع وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي، ثم خاض موسمًا في بيشكتاش التركي، فيما خاض تجربته الأولى في الخليج، بانتقاله إلى السد القطري، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب، لينضم إلى كتيبة نجوم العالم المنتقلين إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي التاريخي عام 2023.

    وشارك سايس في 10 مباريات مع السد، منذ انطلاق موسم 2025-2026، بواقع 6 مباريات في دوري نجوم قطر، وأربع في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    نظام كأس أمم إفريقيا 2025

    وتقام بطولة "كان 2025" بمشاركة 24 منتخبًا، يتم توزيعهم عبر 6 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، وأربعة منتخبات أخرى كـ"أفضل ثالث" إلى دور الـ16.

    وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 على توزيع المجموعات على النحو التالي..

    * المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

    * المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

    * المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

    * المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

    * المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

    * المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

    ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.

