نجم المغرب خرج باكيًا .. إصابة مبكرة تزيد أوجاع الركراكي في افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025!

وكان المدافع الدولي صاحب الـ35 عامًا، قد كتب تاريخًا مع المنتخب المغربي، بالفوز بالمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022، محققًا أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.

وخاض رومان سايس، مباراته الدولية رقم 86 مع أسود الأطلس، في افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025، فيما سجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وبخلاف مسيرته الدولية، فإن سايس تنقل بين عدة أندية فرنسية، أبرزها كليرمونت فوت ولو هافر وأنجيه، قبل أن يلعب لستة مواسم مع وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي، ثم خاض موسمًا في بيشكتاش التركي، فيما خاض تجربته الأولى في الخليج، بانتقاله إلى السد القطري، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب، لينضم إلى كتيبة نجوم العالم المنتقلين إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي التاريخي عام 2023.

وشارك سايس في 10 مباريات مع السد، منذ انطلاق موسم 2025-2026، بواقع 6 مباريات في دوري نجوم قطر، وأربع في دوري أبطال آسيا للنخبة.