لتعويض غياب كارباخال المتكرر .. ريال مدريد يعثر في إيطاليا على "حل موفر" للثغرة المُزعجة

كارباخال شارك في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، بعدما حل بديلًا لفيديريكو فالفيدري في الدقيقة 72، من زمن المباراة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة (2-1) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

ورغم أن كارباخال خاض المباراة للنهاية بدون مشاكل، لكنه اشتكى من آلام بعد اللقاء، للتأكد إصابته في الركبة اليمنى ومن ثم أجرى جراحة بالمنظار، ووفقًا لتقارير صحفية من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر ولم يعلن الريال عن جدول زمني رسمي لتعافي كارفاخال، ولكن يتوقع أن يغيب.

وأصبحت مسيرة كارباخال مع ريال مدريد وشيكة من النهاية بسبب لعنة الإصابات التي غيبته في الموسم الماضي، لما يقرب من 9 أشهر بعدما أجرى جراحة في الركبة في عام 2024 عقب إصابته في بطولة الأمم الأوروبية.

وينتظر أن يعود الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ليلعب كأساسي في مركز الظهير الأيمن ويعوض غياب كارباخال.