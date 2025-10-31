لتعويض غياب كارباخال المتكرر .. ريال مدريد يعثر في إيطاليا على "حل موفر" للثغرة المُزعجة

يُعد الدولي التركي زكي شيليك أحد أبرز الأسماء التي طُرحت لتدعيم ريال مدريد، خصوصًا بعد تألقه مع روما على مدار الموسمين الماضي والحالي في الدوري الإيطالي.
فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يتميز بمرونة تكتيكية واضحة، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن، كما تم توظيفه مؤخرًا كقلب دفاع على الجهة اليمنى، وهو ما أظهر فيه مستوى جيد بحسب تصريحات اللاعب نفسه.
وفي الموسم الحالي، شارك شيليك شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، دون أن يتلقى أي بطاقات، ورغم أن مساهماته الهجومية محدودة، إلا أن تقييماته الفنية تشير إلى أداء مستقر، حيث تراوحت درجاته بين 6.3 و7.6 في آخر 10 مباريات، وهو ما يعكس اتزانه الدفاعي وقدرته على الحفاظ على نسق ثابت.
ومن الناحية التكتيكية، يُعرف يشليك بقدرته على التمركز الجيد، والانتقال السلس بين الدفاع والهجوم، إضافة إلى استيعابه لأدوار متعددة في الخط الخلفي، حيث يركز على التمركز الجيد وقطع الكرات، دون المغامرة الهجومية الزائدة.
ففي روما، أظهر قدرة على اللعب كظهير وكقلب دفاع على الجهة اليمنى، ما يعكس مرونة تكتيكية قد تكون مفيدة في منظومة ريال مدريد، خصوصًا في المباريات التي تتطلب صلابة دفاعية.