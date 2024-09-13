إصابة نادرة.. سر هروب 10% من سكان العالم من ورطة بيلينجهام!

النجم الإنجليزي لم يكن محظوظًا!

تعرض النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لإصابة نادرة مع بداية الموسم الجاري وبالتحديد أثناء المباراة الوحيدة التي خاضها في الدوري الإسباني رفقة الملكي هذا الموسم.

بيلينجهام كان أساسيًا في مواجهة ريال مايوركا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وغادر الملعب في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء، ولم يعد منذ ذلك اليوم.

خرجت تقارير تؤكد أن اللاعب مصاب، ولم يتم تحديد مدة معينة لعودته، لكن تم الكشف من قبل ريال مدريد عن طبيعة الإصابة، والتي جاءت في العضلة الأخمصية للقدم اليمنى.