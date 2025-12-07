جديد يُذكر وقديم يُعاد .. نجم ريال مدريد يُغادر مواجهة سلتا فيجو مصابًا!

ومنذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، ولا يزال المدافع البرازيلي يعاني مع لعنة الإصابات التي تواصل مطاردته، حيث يمكن القول إنه منذ موسم 2020-2021، لم يكمل ميليتاو موسمًا دون معاناة من الإصابة.

وما بين الإصابات العضلية ومعاناته من فيروس كوفيد 19، غاب ميليتاو عن الملاعب مع ريال مدريد لفترات طويلة، بسبب الإصابة "مرتين" في الرباط الصليبي، حيث جاء الأمر على النحو التالي..

* موسم 2023-2024: أصيب بالرباط الصليبي، وغاب 214 يوم، كما لم يشارك في 45 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

* موسم 2024-2025: أصيب بالرباط الصليبي، وغاب 234 يوم، ولم يشارك في 55 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل.