جديد يُذكر وقديم يُعاد .. نجم ريال مدريد يُغادر مواجهة سلتا فيجو مصابًا!

وجاءت إصابة ميليتاو في وقت حرج للغاية، في ظل بدء السباق بين نجوم البرازيل على حجز مقعد في قائمة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الصيف المُقبل، على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ورغم غياب ميليتاو عن جميع مباريات البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة الصليبي، إلا أن أنشيلوتي أعطى مدافع الريال أملًا جديدًا، بعد استدعائه لـ"السليساو"، للمشاركة في ثلاث مباريات ودية، أمام كوريا الجنوبية والسنغال وتونس.
وكانت قرعة مونديال 2026، قد أسفرت عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، ليواجه منتخبات المغرب، رابع مونديال قطر 2022، وهايتي وإسكتلندا.
ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم، بملاقاة المغرب في 13 يونيو، بالجولة الأولى، على ملعب ميتلايف، ثم يلتقي بهايتي على ملعب لينكولن، في 19 يونيو، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة إسكتلندا في 24 يونيو.