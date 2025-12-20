هدف ثم إصابة .. إيزاك يسير على درب دي بروينه ونجم برشلونة ويكرس "نحس" قمم أوروبا!

هذه ليست المرة الأولى، التي نشاهد فيها لاعبًا يسجل هدفًا ثم يتعرض للإصابة، هذا الموسم، في ملاعب أوروبا.
وكان داني أولمو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف الأيسر، بعدما قاد (ريمونتادا) البلوجرانا في قمة أتلتيكو مدريد، وكللها بتسجيل هدف من تسديدة مميزة في الدقيقة 65.
أولمو سدد الكرة وقتها، وهو فاقد لتوازنه، وانتهى به الأمر بسقوط خاطئ على الأرض وارتطام كتفه، ليغادر المباراة وسط المساعدات الطبية، فيما أفادت التقارير بأنه لن يعود إلى الملاعب حتى عام 2026.
هذا الأمر أيضًا حدث مع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط نابولي، عندما أحرز هدفًا في شباك إنتر، خلال قمة الدوري الإيطالي، قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، أجبرته على مغادرة المباراة باكيًا برفقة الطاقم الطبي.