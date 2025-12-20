هدف ثم إصابة .. إيزاك يسير على درب دي بروينه ونجم برشلونة ويكرس "نحس" قمم أوروبا!

ولم يهنأ السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، بمشاركته بديلًا خلال الشوط الثاني، حيث استغرقت مشاركته 10 دقائق فقط، قبل أن يلقى حادثًا سعيدًا، ومؤلمًا في ذات الوقت.

واستطاع إيزاك أن يستغل خطأ دفاعيًا من روميرو، أسفرت عن هجمة منظمة، اختتمها السويدي بكسر صيام المباراة، من خلال إحراز هدف في شباك الحارس جولييلمو فيكاريو.

ولم يقدر إيزاك على الاحتفال بالهدف، بعدما سقط مصابًا، إثر تدخل قوي من المدافع ميكي فان دي فين، عليه.

واضطر الطاقم الطبي لدخول الملعب، من أجل الكشف على إيزاك، الذي رافقهم إلى خارج أرض الملعب، وسط علامات حزن، توحي بإصابة قوية، فيما قرر آرني سلوت، إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة جيريمي فريمبونج، بديلًا له، في الدقيقة 60.