انتشرت في الساعات الأخيرة إشاعات مقيتة عن أطفال الإنجليزي فيل فودين نجم وسط مانشستر سيتي، وقد رد اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونشرت زوجته بيانًا على إنستجرام وصفت خلاله الأمر بالمقزز. فما هي تلك الإشاعات وكيف جاء رد فودين وزوجته؟
"أمر مقزز".. فيل فودين يتخذ إجراءات قانونية وزوجته ترد على الإشاعات المقيتة عن أطفالهما
إشاعات مقيتة
تعرض نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، فيل فودين، لموجة إشاعات مقيتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر متصيدون صورًا مزيفة عبر الذكاء الاصطناعي تظهره هو وشريكته ريبكا كوك في حالة بكاء مع أحد أبنائهم. تزعم الشائعات وفاة ابنه الأكبر روني البالغ من العمر ست سنوات، وتشخيص ابنته ترو البالغة من العمر أربع سنوات بالسرطان.
كما نشر حساب باسم Man City Fan Lover منشورًا زعم فيه "اعترافًا مفجعًا" و"أحدث ضجة على الإنترنت"، مدعيًا أن الدولي الإنجليزي كان "يعاني من صعوبة التركيز في كرة القدم" بعد تشخيص ابنته بالسرطان.
تسببت هذه الأكاذيب في صدمة واسعة، ودفعت اسم اللاعب لأن يُصبح "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمية المنشورات المتداولة بسرعة كبيرة. وقد أعرب عدد من المتابعين، الذين صدقوا الشائعات، عن تعاطفهم وأرسلوا تمنياتهم الطيبة للعائلة، دون أن يدركوا أن الأخبار غير صحيحة، ما زاد من حجم الضرر النفسي على اللاعب وعائلته.
- AFP
رد فعل فودين والإجراءات القانونية
ردًا على هذه الشائعات وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، لجأ فيل فودين إلى فريق قانوني متخصص بالتعاون مع إدارة النادي، في محاولة لإزالة الصور والمعلومات المزيفة من منصات التواصل الاجتماعي ومنع استمرار نشر الأكاذيب عن عائلته.
وأكد فريقه القانوني أن الإجراءات تهدف إلى حماية حياة اللاعب الشخصية وأبنائه من أي تأثير سلبي، وإظهار الحقيقة أمام الجمهور.
- Getty Images Sport
بيان من زوجة فودين
من جانبها، عبرت ريبكا كوك، شريكة فودين وأم أبنائه الثلاثة، عن استيائها من الشائعات، ووصفتها بأنها "مقززة" ومقلقة جدًا.
وأوضحت عبر حسابها على إنستجرام "نحن على علم بالصفحات والحسابات التي تنشر هذه القصص، وهي كاذبة تمامًا ومقلقة جدًا. لا أفهم كيف يمكن للناس أن يختلقوا هذه الأمور عن أي شخص، وخاصة الأطفال. إنه أمر مقزز".
أضافت "نحن جميعًا بخير والحمد لله، وشكرًا لكل من أبدى قلقه. نحن نفعل كل ما في وسعنا لإيقافهم. يرجى الإبلاغ عن أي منشورات أو صفحات تصادفونها تنشر هذه القصص الكاذبة".
موسم فيل فودين في 2025-2026
خاض فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، البالغ من العمر 25 عامًا، 11 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، ليواصل تقديم مردود فني متوازن رغم تعرضه لبعض الإصابات التي حدّت من مشاركاته المنتظمة.
وغاب فودين عن مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في مفصل القدم، ليرتفع إجمالي مشاركاته في المسابقة إلى سبع مباريات، كان أبرزها خلال انتصار السيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة، حيث وقع على أحد أهداف اللقاء.
وفي كأس كاراباو، ترك فودين بصمته الواضحة بعدما ساهم بهدف وتمريرة حاسمة في فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، قبل أن يشارك لمدة 27 دقيقة فقط في مواجهة سوانزي سيتي الأخيرة ضمن البطولة نفسها، والتي انتهت بانتصار رجال بيب جوارديولا 3-1.
أما على الصعيد القاري، فقد شارك فودين كامل دقائق مباراتي نابولي وموناكو في دوري أبطال أوروبا، ونجح في صناعة هدف أمام نابولي، في حين اكتفى بمكانه على دكة البدلاء خلال المواجهة الأخيرة أمام فياريال.
ويُذكر أن فودين، صاحب 45 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، لم يشارك في أي لقاء دولي هذا الموسم نتيجة الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم.
ما القادم لفودين ومانشستر سيتي؟
مانشستر سيتي مقبل على فترة صعبة جدًا في نوفمبر القادم، حيث سيخوض مجموعة من المباريات الحاسمة محليًا وقاريًا.
البداية مع مواجهة بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم، ومن ثم المواجهة الأوروبية الصعبة أمام بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل.
العودة للدوري الإنجليزي ستكون بمواجهة الموسم أمام ليفربول يوم 9 نوفمبر القادم، ومن ثم مباراة منتظرة أخرى أمام نيوكاسل يوم السبت الموافق الـ22 من نوفمبر، ويفصل بين المباراتين فترة التوقف الدولي، وبعد الماكبايس سيعلب السيتي أمام باير ليفركوزن في خامس جولات دوري أبطال أوروبا، وسيكون ختام هذا الشهر باللعب أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويُتوقع أن يكون فودين جزءًا من العناصر الأساسية والمهمة للمدرب بيب جوارديولا في تلك المجموعة من المباريات، إلا لو تعرض لإصابة جديدة وهو الأمر الذي سيمثل خبرًا مزعجًا جدًا للمدرب الإسباني حال حدوثه.