"أمر مقزز".. فيل فودين يتخذ إجراءات قانونية وزوجته ترد على الإشاعات المقيتة عن أطفالهما

تعرض نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، فيل فودين، لموجة إشاعات مقيتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر متصيدون صورًا مزيفة عبر الذكاء الاصطناعي تظهره هو وشريكته ريبكا كوك في حالة بكاء مع أحد أبنائهم. تزعم الشائعات وفاة ابنه الأكبر روني البالغ من العمر ست سنوات، وتشخيص ابنته ترو البالغة من العمر أربع سنوات بالسرطان.

كما نشر حساب باسم Man City Fan Lover منشورًا زعم فيه "اعترافًا مفجعًا" و"أحدث ضجة على الإنترنت"، مدعيًا أن الدولي الإنجليزي كان "يعاني من صعوبة التركيز في كرة القدم" بعد تشخيص ابنته بالسرطان.

تسببت هذه الأكاذيب في صدمة واسعة، ودفعت اسم اللاعب لأن يُصبح "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمية المنشورات المتداولة بسرعة كبيرة. وقد أعرب عدد من المتابعين، الذين صدقوا الشائعات، عن تعاطفهم وأرسلوا تمنياتهم الطيبة للعائلة، دون أن يدركوا أن الأخبار غير صحيحة، ما زاد من حجم الضرر النفسي على اللاعب وعائلته.