إشارة غريبة من أوسيمين: تصرفات نجوم نيجيريا تضع الطرابلسي في موقف محرج!

وكان فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي، قد قاد نيجيريا للتقدم في المباراة، بعد استقبال كرة عرضية متقنة من أديمولا لوكمان، ليضع كرة رأسية في شباك أيمن دحمان، في الدقيقة 44.

وعقب تسجيل الهدف، رصد الناقل الرسمي، أوسيمين، وكأنه كان يشير إلى سامي الطربلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، والذي كان يقف عند حدود الملعب.

وزاد أوسيمين من الشعر بيتًا، بعد لقطة الهدف الثاني، الذي حمل توقيع ويلفريد نديدي في الدقيقة 50، حيث ظهر وهو ينظر لأحدهم ويشير إلى رأسه.

واقعة أوسيمين أثارت التساؤلات، حول ما إذا كان مدرب تونس قد أثار غضب النيجيريين، ما أسهم في تحفيزهم خلال مجريات المباراة.