محمود خالد

إشارة غريبة من أوسيمين: تصرفات نجوم نيجيريا تضع الطرابلسي في موقف محرج!

وقائع غريبة في مباراة تونس ونيجيريا..

وكأن لاعبي منتخب نيجيريا نزلوا أرض الملعب، متحفّزين ضد تونس، لعل ذلك هو التفسير وراء بعض اللقطات المثيرة للجدل، التي شهدتها مباراة المنتخبين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

المباراة المقامة على ملعب فاس، شهدت العديد من اللقطات الغريبة، في ظل الصراع بين الثنائي على الـ3 نقاط التي تمنح بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

  • أوسيمين ومدرب تونس .. لقطة مثيرة للجدل

    وكان فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي، قد قاد نيجيريا للتقدم في المباراة، بعد استقبال كرة عرضية متقنة من أديمولا لوكمان، ليضع كرة رأسية في شباك أيمن دحمان، في الدقيقة 44.

    وعقب تسجيل الهدف، رصد الناقل الرسمي، أوسيمين، وكأنه كان يشير إلى سامي الطربلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، والذي كان يقف عند حدود الملعب.

    وزاد أوسيمين من الشعر بيتًا، بعد لقطة الهدف الثاني، الذي حمل توقيع ويلفريد نديدي في الدقيقة 50، حيث ظهر وهو ينظر لأحدهم ويشير إلى رأسه.

    واقعة أوسيمين أثارت التساؤلات، حول ما إذا كان مدرب تونس قد أثار غضب النيجيريين، ما أسهم في تحفيزهم خلال مجريات المباراة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 06-TUN-UGAAFP

    ماذا قال سامي الطرابلسي قبل المواجهة؟

    ورغم عدم الجزم بأنه سبب رئيس في تحفز لاعبي نيجيريا، إلا أن سامي الطربلسي، المدير الفني لتونس، قد صرّح في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، بأن عدم تأهل "النسور الخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2026، لا يقلل مطلقًا من قوة الفريق.

    وقال الطرابلسي إن تركيز المنتخب التونسي منصبّ على الجوانب الفنية، لا وضعية المنافس، مضيفًا أن نسور قرطاج سيتحلون بكامل تركيزهم ويقدمون كل ما لديهم من عطاء وانضباط، من أجل الخروج بنتيجة جيدة.

  • لاعب نيجيريا يضحك مع الطرابلسي

    لقطة غريبة أخرى وقعت خلال الشوط الأول، حيث ظهر أكور أدامز، مهاجم نيجيريا، وهو يتبادل الضحكات مع سامي الطرابلسي، عقب تقديم لقطة مهارية خلال المواجهة.

    هذه الواقع تعطي مؤشرًا حول تحفز لاعبي نيجيريا بالفعل تجاه تونس، قبل المواجهة، خاصة وأن وقائع المباراة كشفت عن تراجع تكتيكي غريب من قبل نسور قرطاج.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 17-NGA-TUNAFP

    بطاقة صفراء أنقذت نيجيريا وورطت تونس!

    هل اكتفت المباراة بهذا الحد؟ الإجابة لا، فإن الدقيقة 56، كشفت عن لقطة أخرى، خرج منها منتخب نيجيريا، بأقل الخسائر، ببطاقة صفراء بدلًا من حمراء.

    ماذا حدث؟ تلقى سيمي أجايي، لاعب نيجيريا، بطاقة صفراء، إثر تدخل قوي على حنبعل المجبري، ليتوجه الحكم من أجل البتّ في تلك الواقعة.

    لاعبو تونس تعاملوا مع الواقعة بأن الحكم لم يوقف اللعب، ليتم إرسال تمريرة طويلة منحت انفرادًا تامًا للتونسي محمد علي بن رمضان، قبل أن يخرج الحارس نوابالي ويقوم بإعاقته بقوة خارج منطقة الجزاء.

    الحكم تغاضى عن التعامل مع لقطة ابن رمضان، بداعي أن اللعب كان متوقفًا، رغم أن لاعب تونس سقط مصابًا، وغادر أرض الملعب برفقة الطاقم الطبي، ليتم إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة سيباستيان تونيكتي بدلًا منه.

  • تونس ونيجيريا قبل القمة

    ودخل منتخب نيجيريا، قمة تونس، حاملًا الـ3 نقاط في مباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما حقق فوزًا على تنزانيا بنتيجة (2-1)، حيث وقع سيمي أجايي وأديمولا لوكمان على ثنائية النسور الخضراء.

    في المقابل، استعرض المنتخب التونسي عضلاته، في مباراته الافتتاحية، بفوز كبير على أوغندا بنتيجة (3-1)، حيث جاءت الثلاثية عن طريق إلياس سخيري وإلياس عاشوري (هدفين).

