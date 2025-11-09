مانشستر في نزهة: هالاند "آكل التفاحة" يضع قاعدة جديدة أمام ليفربول .. وصلاح سهم منكسر عند جدار السيتي

هكذا يكتمل الاحتفال التاريخي، في ليلة المباراة الـ1000، للمدرب بيب جوارديولا، يكون مانشستر سيتي على الموعد، ويحقق انتصارًا مثيرًا على ليفربول، بنتيجة (3-0)، على ملعب الاتحاد.

مواجهة كروية دسمة، ترك فيها إرلينج هالاند، بصمته في ليلة انتصار السيتي، بينما كان محمد صلاح، نجم ليفربول، هو "السهم" الذي حاول فرسان ليفربول، إطلاقه للخروج من الحصار الكبير الذي فرضته كتيبة جوارديولا، ولكن ما رأيناه على لوحة النتيجة، كان بمثابة "النهاية الطبيعية" للمواجهة.

وتقدم إرلينج هالاند بهدف أول لمانشستر سيتي في الدقيقة 29، فيما أضاف نيكو جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، بتسديدة من خارج المنطقة، بينما وقّع جيريمي دوكو على الهدف الثالث بكرة "ملتفّة" رائعة في الدقيقة 63.

وأفسد السيتي صحوة الريدز مع آرني سلوت، ليحتل مانشستر وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن آرسنال "المتصدر"، بينما تجمد رصيد حامل اللقب عند 18 نقطة، في المركز السابع.