العنف مستمر .. هالاند وفان هيك يواصلان المصارعة الحرة في مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون!

أهدر مانشستر سيتي نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فرض برايتون التعادل 1-1 على أصحاب الأرض، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من موسم 2025-2026.

ودخل السيتي اللقاء بنوايا هجومية واضحة، ونجح في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 40، عقب إعاقة جيرمي دوكو داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي ثُبّت بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتكفّل النرويجي إرلينج هالاند بترجمة الركلة بنجاح، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، تغيّرت ملامح المباراة، حيث كثّف برايتون ضغطه ونجح في تعديل النتيجة بالدقيقة 60، عندما استغل الياباني كاورو ميتوما تمريرة ياسين عياري، ليسدد كرة قوية من خارج المنطقة، استقرت في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وبهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ملاحقًا أرسنال المتصدر بـ48 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وجاء هذا التعادل ليؤكد استمرار معاناة مانشستر سيتي في الجولات الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ما يزيد من صعوبة مهمته في ملاحقة الصدارة خلال الفترة المقبلة.