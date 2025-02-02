في ليلة سقوط السيتي .. رقم تاريخي لهالاند "المهموش" وآرسنال يقبل هدية عمر مرموش

الثنائي غاب في ليلة انهيار السيتي بخماسية..

إنها باختصار مباراة من طرف واحد، حقق فيها آرسنال انتصارًا عريضًا على مانشستر سيتي بنتيجة (5-1)، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أوديجارد لآرسنال في الدقيقة الثانية، ورد إرلينج هالاند بالتعادل للسيتي في الدقيقة 55، قبل أن يستعرض الجانرز عضلاتهم بثلاثة أهداف عن طريق توماس بارتي ومايلز لويس سكيلي وكاي هافيرتس ونوانيري في الدقائق 56 و62 و76 و90+1 من عمر المباراة.

وقرر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الدفع بالثنائي إرلينج هالاند وعمر مرموش في التشكيل الأساسي أمام آرسنال، حيث لعب مرموش لمدة 72 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب ويشارك كيفين دي بروينه بديلًا له، فيما خاض هالاند دقائق المباراة كافة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجمد رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب، عند 41 نقطة، في المركز الرابع من جدول البريمييرليج، بينما رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة، ليحافظ على وصافة الدوري، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هالاند ومرموش في قمة آرسنال ومانشستر سيتي..