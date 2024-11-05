مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة | أموريم يحرج جوارديولا بسلاح "مورينيو المتطور" .. وهالاند يسقط بـ"القاضية" أمام أعين برشلونة

هزيمة قاسية لمانشستر سيتي على الأراضي البرتغالية..

"هل هي بداية نهاية عصر بيب جوارديولا؟!".. سؤال سيتم تداوله كثيرًا في الأيام القادمة؛ وذلك بعد التراجع المخيف في نتائج العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي مؤخرًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني.

مانشستر سيتي خسر للمباراة الثالثة على التوالي؛ عندما سقط (1-4) أمام مستضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

هذه الهزيمة الأوروبية؛ تأتي بعد توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ضد توتنهام هوتسبير، ثم الخسارة (1-2) أمام بورنموث، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المحلي "البريميرليج".

نعم.. كتيبة جوارديولا تُعاني من عديد الغيابات بسبب الإصابات؛ لكن دائمًا ما كان المدير الفني الإسباني يجد الحلول؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه أصبح صعبًا الآن.

ومن ناحيته.. قدّم نادي سبورتنج لشبونة، تحت قيادة مدربه الشاب روبن أموريم "39 سنة"، مستوى رائع ضد مانشستر سيتي؛ خاصة من الناحية الخططية والتكتيكية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز سبورتنج لشبونة الكبير على مانشستر سيتي، مساء يوم الثلاثاء..