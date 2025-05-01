"مستفز وكان يجب أن يعتذر" .. الوجه الآخر لأيمن يحيى بعد المطالبات بارتدائه شارة النصر

ماذا فعل نجم النصر بعد مباراة كاواساكي؟

بين مؤيد وناقد، كان أيمن يحيى، جناح فريق الكرة بنادي النصر، محور الحديث في الأوساط الرياضية، خلال الساعات الماضية، بعد الخسارة الأليمة أمام كاواساكي فرونتال الياباني، والتي كتبت نهاية رحلة فارس نجد في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وودع النصر، دوري النخبة الآسيوية، من الدور نصف النهائي، بعد السقوط أمام كاواساكي بنتيجة (2-3) على ملعب الإنماء بجدة، حيث وقع على ثنائية العالمي، كلٌ من ساديو ماني وأيمن يحيى.

وحجز كاواساكي مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواجه الأهلي على ملعب الإنماء، السبت المُقبل، حيث يبحث الفريقان عن اللقب الأول في تاريخهما.