إيبرل لم يُخفِ استغرابه من هذا القرار، وعبّر عن امتعاضه بشكل علني قائلاً: "أتساءل لماذا يتم تخفيض القيمة السوقية لهاري كين؟ هل يمكن لأحد أن يجيبني؟ من فضلكم لا تبدأوا بالحديث عن العمر. القيمة السوقية؟ لا تسألوني عنها، لدي رأيي الخا"». تصريحات عكست حالة من عدم الرضا داخل الإدارة البافارية، خاصة أن القرار جاء في وقت يعيش فيه كين واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق.

وجاء هذا الجدل عقب الفوز العريض الذي حققه بايرن ميونخ خارج أرضه على حساب هايدنهايم بنتيجة 4-0، وهي مباراة أكدت مرة أخرى الهيمنة الهجومية للفريق، والدور المحوري الذي يلعبه كين في المنظومة الهجومية. ورغم الأجواء الإيجابية التي أعقبت الانتصار، فإن ملف القيمة السوقية للنجم الإنجليزي خطف الأضواء داخل مقر النادي في شارع زابنر شتراسه.

من الناحية الرقمية، يصعب تبرير هذا التخفيض من منظور فني بحت، إذ نجح كين في تسجيل 30 هدفًا خلال 25 مباراة رسمية هذا الموسم، ليؤكد مجددًا أنه القلب النابض لهجوم بايرن ميونخ، وأحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في كرة القدم الأوروبية حاليًا. ومع ذلك، فإن آلية احتساب القيم السوقية لا تعتمد فقط على الأداء داخل الملعب.