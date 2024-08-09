أولمبياد باريس | ثلاثية إسبانيا الذهبية تكتمل .. فرنسا بوابة لصُنع "بعبع أوروبا والعالم" وتحية خاصة إلى برشلونة

إسبانيا تحلق في سماء العاصمة الفرنسية باريس..

قبل 3 سنواتٍ من الآن.. بكت إسبانيا حزنًا على خسارة "الميدالية الذهبية"، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، في صيف عام 2021؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقتها.. خسر منتخب إسبانيا الأولمبي بـ"هدف مقابل اثنين" أمام نظيره البرازيلي، في المباراة النهائية؛ ليكتفي بالميدالية الفضية فقط، ويترك الذهبية لأبناء السامبا.

لكن لأن كرة القدم تعطي الجميع فرصة للتعويض؛ عاد الإسبان واحتفلوا بـ"الميدالية الذهبية"، في دورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس.

إسبانيا توّجت بـ"ذهبية" أولمبياد باريس 2024؛ بعد الفوز على أصحاب الأرض والجمهور منتخب فرنسا، مساء اليوم الجمعة، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية.

هذه "الذهبية"؛ هي الثانية التي يتوّج بها المنتخب الإسباني، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية عبر التاريخ؛ بعد نسخة برشلونة 1992.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب إسبانيا الكبير على فرنسا، وتتويجه بـ"ذهبية" أولمبياد باريس 2024..