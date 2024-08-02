المغرب ضد الولايات المتحدة | حكيمي يجني ثمار التضحية .. والأسود تكسر عقدة الأمريكتين وتحلم بالميدالية الأولمبية!

المغرب يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024..

اليوم ستنام الجماهير المغربية سعيدة للغاية، كيف لا؟ وهي تشاهد أشبال الأطلس يكتبون التاريخ، ويواصلون زحفهم نحو حلم تحقيق ميدالية أولمبية تاريخية، بعد العبور إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، في منافسات كرة القدم، بعد فوز ملحمي على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (4-0)، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على ملعب الأمراء.

منذ عامين، كنا نحتفل بالمنتخب المغربي الأول، وهو يحقق الإنجاز الأكبر عربيًا وإفريقيًا، ويحتل المركز الرابع في كأس العالم (فيفا قطر 2022)، واليوم نشاهد أشبال الأطلس، وهم يتأهلون إلى المربع الذهبي الأولمبي، بعد أربع نسخ سابقة، لم تشهد عبور المغرب لدور المجموعات.

سفيان رحيمي يسجل كالعادة، وإلياس أخوماش يضيف الثاني، وأشرف حكيمي يوقع على هدف مارادوني، ثم أحرز مهدي موهوب الهدف الرابع من جزائية أخرى، في الدقائق 29 و63 و70 و90+1، فحجزت كتيبة المدير الفني طارق السكتيوي، مقعدًا في نصف النهائي، في انتظار الفائز من منتخبي اليابان وإسبانيا، مساء الإثنين المُقبل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع Goal، أبرز النقاط حول مباراة المغرب ضد الولايات المتحدة..