"أنا شخصيًا خضت تجربتين بالخارج" .. كونتي يكيل المديح بتطور الدوري السعودي ويكشف رأيه في تجربة إنزاجي وبيولي ومانشيني

أكد أنطونيو كونتي خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" على أن الدوري السعودي يتطور بشكل واضح، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس فقط لتواجد لاعبين مميزين، بل أيضًا مدربين.

وأوضح: "كرة القدم السعودية تشهد نموًا واضحًا ومميزًا، وبالتأكيد ليس فقط لوجود لاعبين كبار، بل أيضًا لوجود مدربين مميزين".

وواصل: "هذا الأمر يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الدوري السعودي وجعله أكثر أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى يرتفع بشكل ملحوظ، وإذا استمر هذا التطور على المدى الطويل، سيكون الدوري السعودي قادرًا على المنافسة".

