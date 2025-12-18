"أنا شخصيًا خضت تجربتين بالخارج" .. كونتي يكيل المديح بتطور الدوري السعودي ويكشف رأيه في تجربة إنزاجي وبيولي ومانشيني

يحل نادي ميلان ضيفًا على مواجهة من العيار الثقيل أمام نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك في أول صدام يجمع الفريقين تاريخيًا في البطولة بنظامها الجديد الذي يضم أربعة فرق.
وتأتي هذه القمة بعد توقف مؤقت لمنافسات الكالتشيو، حيث يسعى الطرفان إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، لملاقاة المتأهل من مواجهة إنتر وبولونيا، في صراع لا يقبل أنصاف الحلول.
نابولي يدخل اللقاء بطموح إضافة إنجاز جديد إلى خزائنه، بعدما تُوّج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه خلال الموسم الماضي، واضعًا نصب عينيه التتويج بلقب السوبر للمرة الثالثة، بعد نجاحه في حسم اللقب عامي 1990 و2014.
ورغم طموحاته الكبيرة، يصل الفريق الجنوبي إلى الرياض وسط ظروف غير مثالية، عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين، الأولى أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، والثانية أمام أودينيزي في الدوري المحلي، في ظل تراجع واضح في الفاعلية الهجومية، ما أثار علامات استفهام حول أدائه خارج الديار.
وتكشف الإحصائيات عن معاناة نابولي بعيدًا عن ملعبه هذا الموسم، بعدما تلقى سبع هزائم خارج أرضه، في صورة مغايرة تمامًا لنتائجه القوية على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، الذي حافظ عليه دون خسارة طوال عام كامل.
تمتلك شبكة ثمانية -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.