فيديو | "ألا تملك أي أدب؟" .. أنطونيو روديجر ينفجر غضبًا في وجه طفل أراد الحصول على توقيعه!

أثناء تحرك المدافع أنطونيو روديجر بسيارته الخاصة داخل مجمع تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس، قام أحد الأطفال بالوقوف أمام السيارة في محاولة لمنعه من الاستمرار في السير، بهدف الحصول على توقيع خاص منه.

تصرف الطفل المفاجئ أثار توتر روديجر، خاصة مع وجود عدد من الأشخاص حول الطفل، ما زاد من حساسية الموقف.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر المدافع الألماني غاضبًا للغاية، وهو يوجه بعض العبارات القاسية للطفل الذي بدا مرتبكًا وسط الحشد.

وفي الفيديو، يمكن سماع روديجر وهو يقول للطفل بنبرة حادة: "أليس لديك أدب، ماذا تفعل؟"، قبل أن يترك الطفل ويعود للجلوس في سيارته، ليواصل طريقه داخل المجمع التدريبي.

وانتهى الحوار عند هذا الحد، لكن المقطع أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير، بين من اعتبر تصرف روديجر مبررًا بسبب حرصه على سلامته وسلامة الآخرين، ومن رأى أن أسلوبه كان شديدًا على الطفل الذي لم يكن يقصد أي ضرر.