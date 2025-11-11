وتشير التقارير إلى أن إندريك قد يرحل على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز فرصه في التواجد بقائمة البرازيل لكأس العالم 2026.
"هذه نصيحتي له".. أنشيلوتي يشجع إندريك على مغادرة ريال مدريد قبل كأس العالم!
كابوس إندريك في ريال مدريد يتواصل
وصل إندريك إلى مدريد في صيف 2024 كواحد من ألمع المواهب الشابة في العالم. تسجيله الأهداف في ظهوره الأول بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عزز من سمعته، حيث سرعان ما خطف اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، قلوب مشجعي مدريد بفضل أدائه الجريء في خط هجوم يضم أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.
في موسم كان مروعًا لريال مدريد، حيث فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك، أنهى إندريك الموسم بتسجيل سبعة أهداف خلال 37 مباراة، بإجمالي 847 دقيقة فقط. على الرغم من قلة وقت اللعب، أظهر إندريك لمحات كافية من موهبته. لكن إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في نهاية موسم 2024-25 أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.
منذ عودته، لم يعانِ من أي نكسات بدنية أخرى، لكنه أصبح إلى حد كبير منسيًا، ومجمداً ومجبوراً على التواجد على الهامش من قبل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو.
جاء ظهوره الأول تحت قيادة الإسباني في الفوز الساحق 4-0 على فالنسيا هذا الشهر، حيث دخل كبديل ليلعب آخر 11 دقيقة من المباراة. ومع ذلك، كان بديلاً غير مستخدم في آخر مباراتين لـ "لوس بلانكوس"، وكلاهما فشل الفريق في الفوز بهما – الخسارة 1-0 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في آنفيلد، تلاها التعادل السلبي 0-0 خارج الديار ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع.
أنشيلوتي يتحدث عن آمال إندريك في كأس العالم
أشرف أنشيلوتي على تدريب إندريك في مدريد الموسم الماضي، لكنه لم يستدعِ المهاجم الشاب في أي من فترات التوقف الدولية منذ توليه مسؤولية تدريب البرازيل في يونيو.
ومع ذلك، أشار إلى أن إندريك لا يزال بإمكانه كسب مقعد في القائمة المشاركة في كأس العالم العام المقبل.
وقال في مقابلة مع "PLACAR": "تحدثت معه في بداية هذا الموسم، لقد كان مصابًا، لكنه الآن بخير، لقد عاد، وعليه أن يفكر مع المقربين منه حول ما هو الأفضل. التحدث مع النادي، لرؤية ما هو الأفضل له. إندريك شاب جدًا، لن تكون هذه كأس العالم الأخيرة له. يمكنه اللعب في كأس العالم 2026، لأنه يمتلك الجودة لذلك، ولكن يمكنه أيضًا أن يكون في كأس العالم 2030، أو 2034، وربما حتى 2038 (يضحك). أعتقد أنه من المهم بالنسبة له أن يعود للعب ويظهر قدراته".
وفي سبتمبر الماضي، أوضح أنشيلوتي لماذا لم يحصل إندريك على العديد من الفرص في موسمه الأول في سانتياجو برنابيو: "حسنًا، إندريك مثل إستيفاو ويليان في تشيلسي. إنه موهبة عظيمة. أعتقد أن إستيفاو كان محظوظًا، مشكلة الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا هي أن لديهم دورًا قياديًا هنا، ولكن ليس لديهم دور قيادي كبير هناك. لقد دربت إندريك لمدة عام وأحببته حقًا كشخص وكمحترف، ومن الواضح، أنه لم يلعب بالقدر الذي يستطيع، لأن ريال مدريد كان لديه رودريجو، فيني؛ المنافسة في فريق كبير مهمة، وهذا يمكن أن يؤثر قليلاً على تطور اللاعب".
أنشيلوتي يلمح إلى تكوين قائمة البرازيل في مونديال 2026
في حديثه إلى الصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن أنشيلوتي يشير إلى أنه قد وضع بالفعل قائمة مختصرة لعدد من اللاعبين الذين سيسافرون بالتأكيد إلى الأمريكتين الصيف المقبل: "أعتقد أنه كلما قضيت وقتًا أطول مع اللاعبين، كلما اقتربنا من القائمة النهائية. أعتقد أننا قريبون مما يمكن أن يكون القائمة النهائية لشهر يونيو، أعتقد 17 إلى 18 لاعبًا".
شارك إندريك في 14 مباراة مع البرازيل، مسجلاً ثلاثة أهداف، لكن آخر ظهور دولي له كان في شهر مارس الماضي. مع وجود أمثال فينيسيوس جونيور، إستيفاو، أنتوني، إيجور جيسوس، رافينيا، ماتيوس كونيا، جابرييل مارتينيلي وريتشارليسون الذين يقدمون ما يكفي لضمان مكان في تشكيلة البرازيل، ستكون مهمة شاقة على إندريك لكسب مكان إذا استمر في تدفئة مقاعد البدلاء في البرنابيو.
في الواقع، حتى فيتور روكي، الذي غادر برشلونة للتوقيع مع فريق إندريك السابق بالميراس، تمت مكافأته بالعودة إلى المنتخب الوطني. تغيير الأجواء قد يفيد إندريك ويعزز آفاق ظهوره في أول بطولة كبرى له مع السيليساو.
رحيل إندريك في يناير يكتسب زخمًا
أعربت عدة فرق بالفعل عن اهتمامها بالحصول على إندريك على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة. فريق شتوتجارت من البوندسليجا، يتطلع لتعزيز هجومه بالتعاقد مع إندريك في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كانت هناك أيضًا شائعات حول انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إما إلى مانشستر يونايتد أو إلى أستون فيلا. في غضون ذلك، أبديا عملاقا فرنسا ليون ومارسيليا اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.