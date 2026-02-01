ماذا حدث لفاتي؟ سجل في رباعية موناكو ثم اختفى بين الشوطين!

واصل موناكو نتائجه الإيجابية عقب التعادل السلبي ضد يوفنتوس الأربعاء لحساب دوري أبطال أوروبا وتأمين مقعده في ملحق دور ال16، وعاد لسكة الانتصارات في الدوري الفرنسي، على حساب ضيفه رين بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل لا شيء مساء السبت.

موناكو لم يكن تذوق الانتصار في الدوري منذ 29 نوفمبر الماضي عندما انتصر على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، نفس الفريق الذي سيقابله في ملحق الأبطال هذا الشهر، وخلال تلك الفترة حقق انتصارين في كأس فرنسا وآخر على جلطة سراي في دوري الأبطال، ولكن محليًا سقط ضد بريست، مارسيليا، ليون، لوريان، وتعادل مع لو هافر، قبل الاستفاقة بالفوز على رين.