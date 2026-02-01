AFP
ماذا حدث لفاتي؟ سجل في رباعية موناكو ثم اختفى بين الشوطين!
ماذا حدث؟
واصل موناكو نتائجه الإيجابية عقب التعادل السلبي ضد يوفنتوس الأربعاء لحساب دوري أبطال أوروبا وتأمين مقعده في ملحق دور ال16، وعاد لسكة الانتصارات في الدوري الفرنسي، على حساب ضيفه رين بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل لا شيء مساء السبت.
موناكو لم يكن تذوق الانتصار في الدوري منذ 29 نوفمبر الماضي عندما انتصر على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، نفس الفريق الذي سيقابله في ملحق الأبطال هذا الشهر، وخلال تلك الفترة حقق انتصارين في كأس فرنسا وآخر على جلطة سراي في دوري الأبطال، ولكن محليًا سقط ضد بريست، مارسيليا، ليون، لوريان، وتعادل مع لو هافر، قبل الاستفاقة بالفوز على رين.
فاتي يعود ويسجل
وبعد غياب عن التشكيل الأساسي منذ لقاء رين نفسه في نوفمبر الماضي بمرحلة الذهاب للدوري، عاد فاتي أساسيًا في تشكيل موناكو للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة، مع العلم أنه شارك في آخر 3 مباريات بالدوري كبديل، كما لعب 61 دقيقة في الهزيمة الساحقة أمام ريال مدريد 6-1 قاريًا الشهر الفائت.
وعاد فاتي لهز الشباك سريعًا مع عودته كأساسي في تشكيل المدرب سيباستيين بوكونجولي، الأخير الذي قام بتغيير طريقة اللعب من 4-2-2-2 إلى 3-4-2-1، ووظف فاتي كلاعب متحرك خلف رأس الحربة فلوريان بالوجن.
وسجل فاتي هدف موناكو الأول في الدقيقة 33 عقب تعاون ناجح مع بالوجن، ليصل إلى الهدف السابع في موسمه الأول مع موناكو في الدوري، والثامن في كل المسابقات في 18 مباراة مع فريق الإمارة الفرنسية.
تغيير مبكر
ورغم الشوط الأول المميز من قبل اللاعب المُعار من صفوف برشلونة، قام المدرب بتغيير فاتي بين شوطي المباراة، ودخل مغنس أكليوش، الذي سجل مباشرة بعد 5 دقائق من دخوله.
واختلفت التفسيرات حول سبب خروج فاتي، إذ ألمحت "RMC" أن يكون التغيير اضطراريًا بسبب إصابة أو انزعاج تعرض له الإسباني الشاب، بينما قالت "سبورت" إن سبب التبديل احترازي ليس أكثر من أجل توزيع جهد اللاعب عقب عودته من الإصابة وسجله المعروف مع الإصابات، بينما لم يصدر أي تصريح رسمي أو بيانات من موناكو بخصوص حالة فاتي حتى الآن.
