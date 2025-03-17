"من حبوب حمل أونانا إلى بوجبا وقهوة لاعب دوري روشن" .. قضية سينر تفجر جدل المجاملات الرياضية و"السعودية أكبر المتضررين"

المنشطات القضية الأكثر جدلًا بين الرياضيين..

"الغموض".. أكثر الكلمات التي أصبحت مُلازمة لقضايا "المنشطات" في عالم الرياضة، وقرارات الجهات المختصة بشأنها.

عدد كبير من الرياضيين حول العالم، وقعوا في الاختبارات التي أثبتت تناولهم "المنشطات"؛ سواء عن قصد أو بقلة معرفة وجهل منهم.

الغريب في الأمر أن قرارات الجهات المختصة، وعلى رأسها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، كانت تختلف من قضية إلى أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"وادا" أحيانًا ما تضرب بيدًا من حديد، وتتدخل لإيقاف بعض الرياضيين لسنواتٍ عديدة، وفي مراتٍ أخرى توافق على تسويات معينة لتقليل العقوبات، أو تتجاهل الأمر بالكامل.

والفترة القليلة الماضية تشهد على تضارب قرارات "وادا"؛ ولعل آخرها القضية الغامضة المُتعلقة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، نبذة سريعة عن اختلاف قرارات "وادا" في قضايا المنشطات، خلال الفترة القليلة الماضية؛ والتي تفتح جدل المجاملات الرياضية.