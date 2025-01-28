"أعدت النصر إلى القمة وأغادر ورأسي مرفوع" .. رسالة أندرسون تاليسكا للجماهير بعد الرحيل

3 سنواتٍ ونصف بدون أي بطولة رسمية..

ودع أندرسون تاليسكا، نادي النصر وجماهيره؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2025".

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تاليسكا خرج من حسابات ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ ما دفع الإدارة لمحاولة التخلص منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل.. توصل النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة، إلى اتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، للانضمام إليه رسميًا؛ ليسدل الستار عن 3 سنواتٍ ونصف قضاهم داخل جدران قلعة العالمي.

وانتعشت خزينة نادي النصر، بمبلغ 15.5 مليون يورو "61 مليون ريال سعودي" تقريبًا؛ وهي قيمة انتقال أندرسون تاليسكا إلى نادي فنربخشه.