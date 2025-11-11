Riyad Mahrez GOA ONLYGoal AR
"لا يعجبه العجب"! .. محلل جزائري يحرج محمد نور بعد هجومه الشرس على رياض محرز

الجزائريون يتدخلون بعد هجوم محمد نور المستمر على رياض محرز..

شنّ المحلل الجزائري أمين عودية، هجومًا على أسطورة الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور؛ بسبب ساحر النادي الأهلي رياض محرز.

محرز يتعرض لهجومٍ شديد للغاية من نور، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ آخره ما حدث بعد ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.  

وسجل محرز هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

    محمد نور يهاجم رياض محرز بشكلٍ مستمر منذ بداية الموسم

    أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور أكد في عديد التصريحات، أن الساحر الجزائري رياض محرز؛ ليس لديه أي تأثير في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وتحديدًا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    واعتبر نور أن خطورة محرز الوحيدة مع الأهلي، تأتي من العرضيات والكرات الثابتة؛ قائلًا: "لاعب بهذا الحجم، يجب أن يكون لديه حلولًا أخرى".

    وبعدما سجل هدفًا في ديربي جدة.. زعم نور أن محرز لم يقم بأي مهارة في اللقطة التي هز فيها شباك نادي الاتحاد، ومنح بها فريقه الأهلي 3 نقاط غالية.

    وأضاف أسطورة نادي الاتحاد: "الصدفة هي من جعلت محرز يسجل هدف الديربي الوحيد؛ حيث خدمته الكرة بالوصول إليه، بعدما اصطدمت بمدافع العميد".

    ولم تظهر الإعادات لقطة هدف محرز في الديربي بشكلٍ واضح؛ وسط جدل بشأن قيام الساحر الجزائري باستلام الكرة بمهارته المعهودة، أو اصطدامها بمدافع العميد قبل أن يسكنها هو في الشباك.

  • محلل جزائري يحرج محمد نور بعد هجومه على رياض محرز

    ومن ناحيته.. أكد المحلل الرياضي الجزائري أمين عودية أن أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، لا يعجبه العجب عندما يتعلق الأمر بساحر الأهلي رياض محرز؛ على حد وصفه.

    عودية قال في تصريحات لـ"الهداف": "لا توجد صدفة في كرة القدم.. محرز سجل هدفًا رائعًا في شباك نادي الاتحاد؛ قاد به الأهلي لتحقيق فوز مهم، في مسابقة دوري روشن السعودي".

    وشدد عودية على أن "العاطفة" غلبت نور، عند تعليقه على هدف محرز في ديربي جدة؛ باعتباره أحد أساطير نادي الاتحاد.

    واختتم المحلل الجزائري تصريحاته؛ بالقول: "أعتقد أن نور لم يتقبل هزيمة الاتحاد ضد الأهلي، حتى الآن".

    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي

    الساحر الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الأهلي.. شارك محرز في 94 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 33 هدفًا، وصانعًا 41 آخرين.

    وقاد الساحر الجزائري فريقه الأهلي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 - لأول مرة في التاريخ -، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

