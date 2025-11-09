Aleksandar Mitrovicsocial gfx
محمود خالد

رغم تجربته القصيرة .. ميتروفيتش: الدوري القطري أفضل من السعودي "أغلبهم يلعبون لمجرد اللعب"!

موسمان مع الهلال < 3 مباريات في الريان

كشف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، والهلال السابق، عن الفارق بين الدوريين السعودي والقطري، والتي تتعلق بـ"موازين القوى".

وقضى ميتروفيتش عامين في صفوف الهلال، بين 2023 و2025، حيث كان ضمن كتيبة جورج جيسوس، ولعب دورًا بارزًا في موسم الثلاثية المحلية، إلا أن لعنة الإصابات غيبته عن مباريات مؤثرة خلال الموسم الثاني، ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة، في صفوف الريان القطري.

وانتقل ميتروفيتش إلى صفوف الهلال، مقابل 52.6 مليون يورو، بعد قدومه من فولهام الإنجليزي، إلا أن رحيله إلى الريان، كان بصفة "الانتقال الحر".

  • الفارق بين الدوريين السعودي والقطري

    ورغم إشارته إلى وجود "فارق ضئيل" بين المسابقتين، إلا أن ميتروفيتش أعطى الأفضلية للدوري القطري على نظيره السعودي، رغم تجربته القصيرة مع نادي الريان.

    وقال ميتروفيتش، عبر قنوات "الكأس"، "في الدوري السعودي، تجد 4 أو 5 فرق أقوى كثيرًا من البقية، ويمكنك أن تشعر بهذا الفارق، الدوري هنا (في قطر) أكثر توازنًا وإثارة بالنسبة لي؛ لأن ربما هناك من 6 إلى 8 فرق تريد الفوز بالدوري، وقد تصل إلى 10 فرق تريد ذلك أحيانًا، والدليل نادي قطر الذي كان في أسفل أو وسط الترتيب في الموسم الماضي، تراه مع مدرب جديد ينافس على المركز الأول حاليًا".

  • اللعب من أجل المنافسة .. وليس مجرد اللعب

    وأضاف ميتروفيتش أن مستوى التنافسية في الدوري القطري أكثر تكافؤًا، فالجميع يريد التتويج والتنافسية، وليس اللعب من أجل اللعب فقط، على حد وصفه.

    وأوضح "أعتقد بأن الفجوة في الدوري السعودي أكبر بقليل، 4 أو 5 فرق تلعب من أجل الفوز بالدوري، والباقي يلعب من أجل اللعب فقط".

    وفي سياق آخر، أشاد ميتروفيتش بأجواء اللعب في قطر، قائلًا إنها أكثر هدوءًا، مقارنة بالمكان الذي اعتاد التواجد فيه، كما أشاد وصف الملاعب والمنشآت والمرافق بـ"الممتازة"، كونها جديدة وتم تشييدها من أجل كأس العالم 2022.

  • العودة من الإصابة

    وذكر ميتروفيتش بأنه في حالة ممتازة حاليًا، وفي مرحلة التعافي من الإصابة، مضيفًا أنه يعمل بجد للعودة أقوى من ذي قبل، وبعد خوض المرحلة الأولى من إعادة التأهيل، بات يقوم ببعض الأمور المثيرة، مثل الذهاب للصالة الرياضية، وأنه يزداد قوة يومًا بعد يوم.

    وقال المهاجم الصربي إن الطقس في قطر، مختلف قليلًا عن الرياض، خاصة الرطوبة، فيما تحدث عن ناديه الريان، بقوله إنه لم يحتج وقتًا طويلًا من أجل التأقلم، والجميع رحب به بطريقة رائعة.

    مسيرة ميتروفيتش مع الهلال

    وفي موسمه الأول، قدم أليكساندر ميتروفيتش، مستويات رائعة على المستوى التهديفي، حيث سجل 40 هدفًا في 43 مباراة، كما صنع 8 تمريرات حاسمة، ليساهم في قيادة كتيبة جورج جيسوس، للفوز بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويكفي أنه غاب عن المباراة الوحيدة التي خسرها الهلال على مدار الموسم، أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4) في ذهاب دور الأربعة، والتي ساهمت في توقف رحلة الزعيم الآسيوية.

    وساهم ميتروفيتش، بأهدافه التي اشتهر بإحرازها من الكرات الرأسية، في كتابة رقم قياسي للهلال في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، بـ34 مباراة.

    أما عن الموسم الثاني، فإن ميتروفيتش عانى من الغياب لفترات طويلة، بسبب الإصابة، فيما سجل 28 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بجميع المسابقات.

    ورغم ذلك، إلا أن الإصابة منعت ميتروفيتش من التواجد مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي شهدت التجربة الأولى للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على رأس الجهاز الفني للزعيم، والذي قاده للتأهل إلى ربع النهائي، بعد مسيرة مميزة شهدت إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد، بالتعادل معه (1-1)، في الجولة الأولى، وإقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).

    وقرر الهلال وضع حد لمسيرة ميتروفيتش، في الصيف الماضي، فيما وجهت تقارير إعلامية أصابع الاتهام إلى المهاجم الصربي بمحاولة "التمرد" على النادي، بعد علمه بأنه لن يتم قيده في قائمة المسابقات المحلية، وأنه كان لائقًا طبيًا ولم يعانٍ من أي إصابة بعد مونديال الأندية، إلا أنه رفض المشاركة في التدريبات الجماعية.

  • بداية قوية مع الريان

    وانتقل أليكساندر ميتروفيتش إلى صفوف الريان القطري، بعقد حتى صيف 2028، وشارك الصربي في ثلاث مباريات بدوري نجوم قطر، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب بداعي الإصابة.

    وأعرب ميتروفيتش عن هدفه من الانتقال إلى الريان، بأنه رأى فريقًا متعطشًا للفوز بالألقاب، معربًا عن أمله في كسر صيام الفريق عن البطولات، خاصة وأن آخر بطولة توج بها الريان، كانت بطولة كأس الشيخ جاسم في موسم 2018-2019، كما توج بآخر ألقابه في الدوري بموسم 2015-

