ميتروفيتش يعود للواجهة .. أحد كبار دوري روشن السعودي يستهدفه وبديله وسام أبو علي!

بدأ الأهلي السعودي الموسم الرياضي 2025-2026 بقوة بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليعلن عن نفسه كأحد أبرز المنافسين على منصات التتويج هذا العام.
لكن مسيرة الفريق في دوري روشن شهدت بعض التذبذب، إذ حقق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات خلال أول تسع جولات، ما أبقى مستواه الفني محل نقاش بين جماهيره.
على الصعيد القاري، افتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا "النخبة" بانتصار مثير على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة (4-2)، بعد قلب تأخره بهدفين إلى فوز كبير.
وفي الجولة الثانية تعثر الفريق أمام الدحيل القطري بتعادل (2-2)، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزين مهمين على الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
إلا أن الأهلي تلقى ضربة جديدة في الجولة الخامسة بخسارته أمام الشارقة الإماراتي (0-1)، ليعقّد مهمته في صدارة المجموعة.
محليًا، واصل الفريق حضوره القوي في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ الدور نصف النهائي، بينما خسر لقب كأس القارات الثلاث في بطولة "الإنتركونتيننتال" بعد السقوط أمام بيراميدز المصري (1-3).
إحصائيات الأهلي في موسم 2025-2026 حتى الآن:
عدد المباريات: 20
الانتصارات: 13
التعادلات: 5
الخسائر: 2
الأهداف المسجلة: 48
الأهداف المستقبلة: 24