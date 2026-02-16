Goal.com
محمود خالد

ابن لاعب عربي سابق: أليسون سانتوس "قاهر روما" الذي أرسل الريال وباريس للملحق بهدف قاتل!

من هو موهبة نابولي الذي صنع المفاجأة في ديربي إيطاليا؟

نزل في الدقيقة 70، فلم يصبر كثيرًا، حتى ترك بصمته الأولى مع نابولي، بأفضل طريقة مُمكنة، حيث قاده للرد على "سيطرة" روما، وإجباره على التعادل بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

ذلك هو اللاعب أليسون سانتوس، الذي شارك "اضطراريًا" بعد إصابة المدافع أمير رحماني، ومن أجل زيادة التنشيط الهجومي، إلا أنه خلال 20 دقيقة، استطاع أن يقتنص جائزة رجل المباراة، من مالين الذي أحرز ثنائية روما، وسبينازولا الذي سجل واحدة من أجمل أهداف الموسم.

"12" دقيقة فقط، كانت كفيلة بأن يوقّع البرازيلي، صاحب الـ23 عامًا، على أول أهدافه في مباراته الأولى بقميص نابولي، بتسديدة يمينية رائعة استقرت على يمين الحارس سفيلار.

ولكن، هل تعلم أن أليسون سانتوس هو ابن نجم عربي سابق؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • من والد أليسون سانتوس؟

    والد سانتوس هو اللاعب "آدي"، أو أديلتون بيريرا دوس سانتوس، ابن مدينة كاتيبا البرازيلية، الذي اختار تمثيل منتخب تونس، في بداية الألفية الثالثة.

    وبعد فترة من تمثيل عدد من الأندية البرازيلية، بين الهواة والاحتراف، وخوض 15 مباراة مع سانتوس في الدوري البرازيلي، خلال عام 1998، انتقل لاعب الوسط إلى بورتوجيزا، في مشوار لم يستمر طويلًا.

    بعد ذلك، جاءت نقطة التحول في مسيرته، حيث تلقى عرضًا من الاتحاد التونسي، وكان جزءًا من مشروع "تجنيس" عددٍ من البرازيليين، ليمثلوا نسور قرطاج، على غرار فرانسيلودو سيلفا دوس سانتوس وجوزيه كلايتون، اللذين شاركا في تتويج تونس بكأس أمم إفريقيا 2004.

    ولكن، رغم أن "آدي" مثل نادي الترجي على مدار ثلاث سنوات، ولعب بالفعل مع المنتخب التونسي، إلا أن مسيرته الدولية اقتصرت على مباراتين فقط، ولم يتم استدعاؤه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2002.

    بعد ذلك، انتقل أديلتون سانتوس، لتمثيل أندية أخرى خارج تونس، بين أهلي طرابلس وتوركو، فيما اختتم رحلته مع نادي MyPa قبل اعتزاله في سن الـ37 عامًا.

  • هل يحقق أليسون ما عجز عنه والده؟

    وارتبط اسم أليسون سانتوس، موهبة نابولي، بفكرة الانضمام إلى منتخب تونس، والذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، ليصبح السؤال هو "هل يحقق أليسون ما فشل فيه والده، في اللعب مع نسور قرطاج بالمونديال؟".

    ولكن، جاء صبري لموشي، المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، ليضع حدًا أمام تلك التقارير، مؤكدًا أنه لم يتواصل مطلقًا مع أليسون سانتوس أو ممثليه، ما يعني أنه لا يضع اللاعب في حساباته بشكل نهائي.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATYAFP

    الهدف الذي جعل سبورتنج "أفضل" من الريال والبي إس جي

    وانتقل أليسون سانتوس مؤخرًا من سبورتنج لشبونة إلى نابولي، على سبيل الإعارة، مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار الشراء بـ14.5 مليون، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد 6 شهور فقط مع فريقه البرتغالي، كونه يملك شرطًا جزائيًا كبيرًا بقيمة 80 مليون يورو.

    سانتوس الذي وصفته وسائل الإعلام الإيطالية، بأن اسلوب لعبه يشبه خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان، تمكن من قيادة سبورتنج لشبونة، للتفوق على ريال مدريد وإنتر والـ(بي إس جي)، في رحلة التأهل "المباشر" إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    وبينما كان سبورتنج يتجه للتعادل مع أتلتيك بيلباو، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، شارك أليسون سانتوس بديلًا في الدقيقة 87، ليفاجئ الجميع بإحراز الهدف القاتل بالدقيقة 90+4، ويقود فريقه البرتغالي للانتصار بنتيجة (3-2).

    وبهدفه الثالث في التشامبيونزليج، بعدما هز شباك كيرات ألماتي ومارسيليا، تمكن أليسون من قيادة سبورتنج للوصول إلى النقطة "16"، لينتزع المركز السابع، ويتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، ويجبر أندية ريال مدريد وإنتر وباريس سان جيرمان ونيوكاسل على الذهاب إلى الملحق.

  • Conte NapoliGetty

    الرجل الذي رد على "إحباط" كانتي

    وبينما كانت عدسات مباراة ديربي إيطاليا، تشير إلى علامات الإحباط على وجه أنطونيو كانتي، الذي سبق وأن اشتكى صراحة من وضع نابولي، في ظل كثرة الإصابات، وعدم توفر الأموال من أجل إبرام الصفقات، واضطراره باختيار لاعبين بشكل عشوائي مثل فيرجارا، والاستعانة بأكاديمية الشباب، جاء أليسون سانتوس ليمنح قدرًا من التفاؤل إلى كانتي.

    وبعد الخروج من دوري الأبطال وكأس إيطاليا، بات حلم نابولي هو المنافسة على مقعد مؤهل إلى التشامبيونزليج، في الموسم المُقبل، فيما جاء أليسون سانتوس، ليؤكد لأنطونيو كانتي، أنه بإمكانه تعويض غياب النجوم المصابين، بل ولعب دور حاسم في إنقاذ الآتزوري، وإن عانى على المستوى الفني.

    أليسون يمثل خيارًا مثاليًا لكانتي، في ظل إجادته للعب في الجناحين الأيمن والأيسر، فضلًا عن مهاراته الفردية، والتفوق في المواجهات (واحد ضد واحد)، والجرأة على الوصول إلى المرمى، حتى مع قلة دقائق المشاركة.

