Getty Images Sport
رقم سلبي عمره 120 عامًا .. إيزاك يُسجل أسوأ بداية للاعب في تاريخ ليفربول بعد الهزيمة أمام نوتنجهام فورست!
إيزاك يحطم رقماً قياسياً غير مرغوب فيه في ليفربول
تمت مشاركة هذه الإحصائية المذهلة على BlueSky في وقت سابق اليوم من قبل محرر بيانات كرة القدم في Opta، وهي تسلط الضوء على الأداء السيئ للاعب الذي كلف 125 مليون جنيه إسترليني منذ انضمامه من نيوكاسل.
بدا إيزاك محبطًا عندما تم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة في آخر عرض سيئ لليفربول. أعطى GOAL إيزاك تقييم 2/10 لأدائه ضد فورست.
كانت أول مشاركة لللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الدوري في هزيمة ليفربول 2-1 أمام كريستال بالاس في سبتمبر الماضي. كانت تلك الهزيمة بداية انهيار الريدز بعد فوزهم في أول خمس مباريات في الدوري. أدت مشاركاته اللاحقة ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد إلى هزيمتين أخريين للنادي بنتيجة 2-1.
انضم ساول إلى ليفربول في بداية موسم 1906/07 بعد أن خاض 94 مباراة مع بليموث أرجيل. أدت سلسلة النتائج السيئة للمدافع إلى خسارة الريدز أمام سندرلاند وبرمنجهام وإيفرتون وأرسنال في المراحل الأولى من حملة الدوري الممتاز. واحتل ليفربول في النهاية المركز الخامس عشر.
- Getty Images Sport
تأخر انتقاله يجعل إيزاك يبحث عن لياقته البدنية ومستواه الفني
من المرجح أن يكون الأداء الضعيف للاعب البالغ من العمر 26 عامًا نتيجة لسلسلة الانتقالات المطولة التي استمرت خلال الصيف.
أجبر إيزاك ناديه السابق نيوكاسل على التفاوض مع ليفربول بعد أن أوقف تدريباته خلال فترة التحضير للموسم الجديد. لم يشارك إيزاك في جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في آسيا قبل أن يعلن أنه لن يلعب مع النادي مرة أخرى إذا لم يوافق على انتقاله إلى ميرسيسايد.
أدى استقطاب نيوكاسل في النهاية للمهاجم الألماني نيك وولتمادي إلى إبرام صفقة قياسية بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار) للاعب السابق في بوروسيا دورتموند وريال سوسيداد.
أدى عدم جاهزيته البدنية إلى مشاركة إيزاك في مباريات قليلة مع الريدز في الأسابيع التالية، في حين أعاقت إصابة في العضلة المقربة التي تعرض لها في فوز ليفربول 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في أكتوبر تقدمه أكثر.
سجل إيزاك هدفًا واحدًا وصنع تمريرة حاسمة واحدة في تسع مباريات مع ليفربول. جاء هدفه الوحيد في فوز النادي 2-1 على ساوثهامبتون في كأس كاراباو.
صراعات إيزاك الشخصية منذ انتقاله إلى ليفربول
بالإضافة إلى صراعه من أجل استعادة لياقته البدنية، من الواضح أن تداعيات انتقاله تؤثر على سلامة إيزاك الشخصية.
دفعت الطبيعة الصعبة لرحيله عن تاينسايد المهاجم إلى استثمار 30 ألف جنيه إسترليني في كلاب حراسة لمنزله الجديد، حيث كشف أنه تلقى تهديدات بالقتل في أعقاب انتقاله.
بعد ظهوره كبديل في الشوط الثاني في هزيمة السويد 4-1 على يد سويسرا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث إيزاك بصراحة عن إحباطه من موقفه الحالي. ومع ذلك، لم يمنح نفسه عذراً عن أدائه على أرض الملعب.
قال إيزاك: "من المحبط دائمًا أن تصاب. بغض النظر عما إذا كان ذلك في مباراة واحدة أو أكثر. الأمر دائمًا ما يكون أسوأ بالنسبة للاعب نفسه.
"لم يكن الوضع مثالياً. لكن عندما أكون على أرض الملعب، لا أبرر لنفسي بأي أعذار. أريد دائمًا أن ألعب وأقدم أدائي. لكن نعم، من الصعب أن تكون بعيدًا ولا تستطيع المساعدة والمساهمة. الآن عدت وأنا متفائل. ليس هناك الكثير من الأمور السهلة في كرة القدم. لكن مع الخبرة، تتعلم كيفية التعامل مع الأمور. هكذا هو الحال مع الإصابات وكل ذلك. تتعلم كيفية التعامل معها والعودة إلى المسار الصحيح".
- Getty Images Sport
هل سيحتفظ إيزاك بمكانه الأساسي في تشكيلة ليفربول؟
كان من المفترض أن يكون التعاقد مع إيزاك هو الصفقة الأخيرة في سلسلة من الصفقات الصيفية التي من شأنها أن تمنح الريدز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي. ومع ذلك، مع معاناة فلوريان فيرتز وجيريمي فرينبونج وميلوس كيركيز من تراجع المستوى واللياقة البدنية منذ انضمامهم إلى فريق أرني سلوت، فشلت الصفقات الصيفية المرتقبة في تلبية التوقعات.
فقط هوغو إيكيتيكي هو الذي خرج بسمعة أفضل. كان الفرنسي قد تم استبعاده لإفساح المجال لإيزاك بعد وصوله. بالنظر إلى الأداء الضعيف المتكرر لإيزاك، هل سيضع سلوت ثقته في اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الوقت الذي يسعى فيه الريدز إلى تغيير مسار موسمهم؟
إعلان