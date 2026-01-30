هذا الشبل حقًا من ذاك الأسد! ستانكوفيتش الصغير على خطى أسطورة إنتر تحت أعين الكبار

كان ستانكوفيتش بطل المباراة التي فاز فيها كلوب بروج على زولتي واريغيم بنتيجة 4-3: اللاعب المولود في عام 2005 افتتح التسجيل بضربة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

لعبة جديرة بالملاحظة من اللاعب الصربي المولود في ميلانو: سيطرة بالصدر على تمريرة فاناكن وتسديدة رابحة أعادت التقدم لفريقه. هذه هي أول ثنائية له في بلجيكا بعد عدة أهداف فردية.

أسبوع لا يُنسى لستانكوفيتش الذي سجل هدفاً أيضاً في الفوز الكبير (1-4) على ملعب كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، قبل أن يعود الأربعاء التالي ويسجل في الانتصار الحاسم على مارسيليا 3-0، وصنع أيضًا هدفين، ليقود ناديه لملحق دور ال16 حيث ضرب موعدًا مع أتلتيكو مدريد.

ستانكوفيتش بمباراة مارسيليا لعب اللقاء رقم 35 هذا الموسم في كل المسابقات مع بروج، سجل 7 أهداف وصنع 4، ورسخ مكانه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، مكانة كانت بدأت في الظهور في الفئات العمرية لإنتر، والانتقال لناد مثل بروج يعرف كيف يطور المواهب وفي نفس الوقت ينافس على الصعيد القاري والمحلي منح الصربي الشاب الفرصة للنمو سريعًا، بل يمكن القول حتى الانفجار.

اللافت للنظر أن مثل أبيه، يجيد ألكساندر في كل مراكز خط الوسط تقريبًا، بداية من صانع الألعاب المتأخر، مرورًا بلاعب الوسط المدافع والبوكس تو بوكس، وصولًا لصانع الألعاب خلف المهاجمين، كما أنه سبق ولعب في مركز قلب الدفاع بالفئات السنية لإنتر.