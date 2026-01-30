Goal.com
مباشر
grafica stankovic interCalciomercato.com
هيثم محمد

هذا الشبل حقًا من ذاك الأسد! ستانكوفيتش الصغير على خطى أسطورة إنتر تحت أعين الكبار

رحل عن إنتر ليكتب مشواره في بلجيكا ولكن يبقى تحت أعين النيراتزوري ولكن ليس بمفرده

مباراة أخرى لا تنسى لألكسندر ستانكوفيتش، الذي أصبح الآن لاعباً أساسياً في مشروع كلوب بروج الفني.

ابن الفنان يتعرف أكثر فأكثر على الأهداف، على خطى والده ديان الذي كان خبيرًا في التسجيل: الآن أصبح لديه ثلاثة أهداف في أربعة أيام، مع أضواء كاشفة أكثر كثافة على إقامته في بلجيكا.

أضواء يستغلها إنتر لمراقبة احتمال عودته، بالنظر إلى أن اتفاق بيعه إلى كلوب بروج يتضمن بندًا واضحًا، ولكن ليس بمفرده، لأن الصربي الشاب أصبح يجذب أنظار عمالقة البريميرليج، بل وحتى ريال مدريد.

  • 4 أهداف في أسبوع

    كان ستانكوفيتش بطل المباراة التي فاز فيها كلوب بروج على زولتي واريغيم بنتيجة 4-3: اللاعب المولود في عام 2005 افتتح التسجيل بضربة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

    لعبة جديرة بالملاحظة من اللاعب الصربي المولود في ميلانو: سيطرة بالصدر على تمريرة فاناكن وتسديدة رابحة أعادت التقدم لفريقه. هذه هي أول ثنائية له في بلجيكا بعد عدة أهداف فردية.

    أسبوع لا يُنسى لستانكوفيتش الذي سجل هدفاً أيضاً في الفوز الكبير (1-4) على ملعب كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، قبل أن يعود الأربعاء التالي ويسجل في الانتصار الحاسم على مارسيليا 3-0، وصنع أيضًا هدفين، ليقود ناديه لملحق دور ال16 حيث ضرب موعدًا مع أتلتيكو مدريد.

    ستانكوفيتش بمباراة مارسيليا لعب اللقاء رقم 35 هذا الموسم في كل المسابقات مع بروج، سجل 7 أهداف وصنع 4، ورسخ مكانه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، مكانة كانت بدأت في الظهور في الفئات العمرية لإنتر، والانتقال لناد مثل بروج يعرف كيف يطور المواهب وفي نفس الوقت ينافس على الصعيد القاري والمحلي منح الصربي الشاب الفرصة للنمو سريعًا، بل يمكن القول حتى الانفجار.

    اللافت للنظر أن مثل أبيه، يجيد ألكساندر في كل مراكز خط الوسط تقريبًا، بداية من صانع الألعاب المتأخر، مرورًا بلاعب الوسط المدافع والبوكس تو بوكس، وصولًا لصانع الألعاب خلف المهاجمين، كما أنه سبق ولعب في مركز قلب الدفاع بالفئات السنية لإنتر.

    • إعلان

  • وإنتر؟

    لنكن واضحين: بطاقة ستانكوفيتش مملوكة بالكامل لنادي بروج الذي دفع قبل بضعة أشهر 10 ملايين يورو لشرائها من إنتر.

    لكن نادي إنتر أدرج بندًا مزدوجًا لإعادة الشراء في العقد: في الصيف المقبل، سيتمكن من إعادته إلى النادي مقابل دفع حوالي 23 مليون يورو، بينما في عام 2027 سيحتاج إلى مبلغ أكبر.

    نظرًا للغموض الذي يحيط بمستقبل هاكان تشالهان أوغلو، الذي يرتبط اسمه باستمرار بالانتقال إلى تركيا، فإن عودة ستانكوفيتش هي مسألة يجب متابعتها عن كثب: خاصة الآن بعد أن بدأ نجمه يتألق مرارًا وتكرارًا، مع العلم أنه سبق وعمل مع مدرب إنتر الحالي كريستيان كيفو في فرق الشباب للنيراتزوري، وساهم المدرب الروماني الشاب كثيرًا في تطور ألكساندر، وقد تكون تجربة شبيهة لما حدث مع بيو إسبوزيتو الذي عمل مع كيفو قبل الخروج إلى سبيزيا والتألق، ثم العودة لإنتر هذا الصيف والانفجار.

الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
إنتر crest
إنتر
إنتر
الدوري البلجيكي
يونيون سانت جيلواز crest
يونيون سانت جيلواز
سانت جيلواز
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
0