أراد أن يكون بطلًا فتحوّل لأضحوكة! .. ألفارو أربيلوا "كيكي سيتين جديد في ريال مدريد" وألباسيتي يفضح حضانة تشابي ألونسو

المصائب لا تأتي فرادى؛ فالعملاق الإسباني ريال مدريد أصبح يجد نفسه ينتقل من أزمة إلى أخرى، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. ريال مدريد الذي كان يُمني النفس أن يفتح صفحة جديدة، مع المدير الفني الشاب ألفارو أربيلوا، بعد نهاية مرحلة "سلفه" تشابي ألونسو والتي كانت مليئة بالأزمات؛ ها هو يتلقى صفعة قوية أخرى، مساء يوم الأربعاء.

الميرينجي خسر (2-3) أمام نادي ألباسيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية؛ ليودع بطولة كأس الملك 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

توديع كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي؛ جاء في المباراة الأولى للفريق المدريدي العملاق، تحت قيادة أربيلوا.

وتقدّم ألباسيتي في مناسبتين، عن طريق خافي فيار وخيفتي بنتانكور في الدقيقتين 42 و82؛ إلا أن ريال مدريد كان يُعدل النتيجة في كل مرة، بواسطة فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا في الدقيقتين 45+3 و90+1.

إلا أنه في المرة الثالثة التي تقدّم فيها ألباسيتي، بواسطة بنتانكور في الدقيقة 90+4؛ لم يستطع ريال مدريد أن يُعدل النتيجة، ليودع البطولة رسميًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد خسارة ريال مدريد أمام ألباسيتي، وتوديعه بطولة كأس ملك إسبانيا..