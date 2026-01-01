Cristiano Ronaldo Lionel Messi (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

تناوبوا على تحطيم أرقامه في 2025! .. نجوم الكرة إلى رونالدو: "أنت أفضل بشري ولكن ميسي من كوكب آخر"

ما قاله رونالدو يتحقق على أرض الواقع..

مضى عام 2025، ولا يزال الصراع دائرًا بين الأسطورتين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في تحطيم الأرقام القياسية، وها هو عام جديد يطلّ علينا، بمزيد من التحديات لاثنين من عمالقة الكرة، في الوقت الذي تتطلع فيه الجماهير لمشاهدة "الرقصة الأخيرة" لهما في كأس العالم 2026.

رونالدو الذي يحتفل الشهر المُقبل، بعامه الـ41، يواصل مرحلة "الحصاد الكروي"، لسنوات بنى فيها مجدّا لا ينسى، وحطم فيها العديد من الأرقام القياسية، ليؤكد استمرار السجال مع ميسي، الذي احتفل هو أيضًا مع إنتر ميامي بكتابة تاريخ جديد في الدوري الأمريكي.

ولكن، يبدو أن البناء الذي شيّده رونالدو في أوروبا، قبل انتقاله إلى النصر، بدأ يتآكل شيئًا فشيئًا، وكأن المقولة التي ذكرها كريستيانو بعد تربع على عرش هدافي البرتغال، بأن "الأرقام القياسية وُجدت لكي تتحطم"، بدأت تنقلب عليه شخصيًا.

كثيرًا عندما تُطرح مسألة المقارنة بين النجمين، ومن هو الـGOAT في عالم كرة القدم، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، هي "رونالدو أفضل لاعب، ولكن ميسي من كوكب آخر"، ورغم أن ليونيل يسبق بخطوة، في الفوز بكأس العالم، إلا أن "الدون" يتفوق أيضًا في عدة اتجاهات؛ لعلّ أبرزها هو الأرقام القياسية "الفردية"، بعدما بات الهدّاف التاريخي للمنتخبات، والأكثر مشاركة، فضلًا عن سباق الـ1000 هدف، الذي بات كريستيانو قريبًا منه، مقارنة بغريمه الأرجنتيني.

ولكن، يبدو أن رحيل رونالدو عن أوروبا، قد فتح الباب أمام انهيار عددٍ من أرقامه القياسية، خلال عام 2025، وقد يكون السبب هو زيادة المباريات، وخروج نجوم جدد باتوا يأكلون الأخضر واليابس في القارة العجوز، وكأنها رسالة لـ"الدون"، بأن سلاحه الأبرز في صراع "الأفضلية" مع ميسي، قد يبدأ في التآكل.

وفيما يلي، نستعرض أبرز أرقام كريستيانو رونالدو التي تحطمت، أو تم معادلتها، في أوروبا، وأرقام أخرى باتت قريبة من التكسير..

  • Kylian MbappeGetty

    مبابي يعادل تاريخ الدون في ريال مدريد

    في ثاني مواسمه بقميص ريال مدريد، بات النجم الفرنسي كيليان مبابي، هو النجم والهدّاف الأول، فيما بدأ أولى خطوات معادلة تاريخ معشوقه كريستيانو رونالدو، بين جدران الميرينجي،

    لم يحتج مبابي لأكثر من هدف في شباك إشبيلية، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، ليعادل رقم رونالدو، كأكثر لاعب سجل أهدافًا مع ريال مدريد في عام ميلادي واحد، برصيد 59 هدفًا.

    كريستيانو رونالدو حقق ذلك الرقم مع الريال خلال عام 2013، فيما جاء مبابي بعد 12 عامًا، ليكرر ذلك الرقم، بفضل مستوياته المذهلة على مدار عام 2025، حيث سجل 59 هدفًا في 59 مباراة، أي ما يعادل هدفًا لكل مباراة.

    مبابي الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، في موسم 2024-2025، بات يخوض المعركة بقوة مع إرلينج هالاند وهاري كين، من أجل الاحتفاظ بتلك الجائزة، حيث نستعرض أرقامه التهديفية، حتى الآن، في موسم 2025-2026..

    * سجل 18 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالدوري الإسباني.

    * سجل 9 أهداف في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

    * سجل هدفين وتمريرة حاسمة في مباراة بكأس ملك إسبانيا.

  • Mbappe, Kane, HaalandGetty

    هاري كين يحطم رقم رونالدو وهالاند معًا

    في زمن ما، كان رونالدو يصنع المستحيل مع ريال مدريد، بعدما بات أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع نادٍ أوروبي واحد، حيث وصل إلى ذلك الرقم في 105 مباراة.

    "الدون" لم يعد يحمل التاج بمفرده، حيث جاء إرلينج هالاند في سبتمبر 2024، ليتقاسم هذا الرقم مع كريستيانو، بعدما سجل "فتى الفايكنج" أيضًا هدفه المئوي مع مانشستر سيتي، في مباراته الـ105، وكانت ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

    وفي أليانز آرينا، جاء هاري كين، ليحطم رقم رونالدو وهالاند معًا، ليعلن عن انفراده بلقب الأسرع وصولًا للهدف المئوي مع نادٍ أوروبي واحد، بعدما حقق هذا الرقم في 104 مباراة.

    مباراة وحيدة كانت تكفي كين، ليتربع على العرش، بعدما سجل هدفيه الـ99 و100 في شباك فيردر بريمن، خلال الجولة الخامسة من الدوري الألماني، في سبتمبر 2025.

  • Raphinha Inter Barcelona Champions LeagueGetty

    نجم برشلونة يكرر تاريخ كريستيانو .. ميسي لم يحققه

    لعلها كانت واحدة من السباقات التي حسمها رونالدو لصالحه، في سباقه التاريخي مع ميسي، كون الـCR7 هو الهدّاف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على مرّ التاريخ، برصيد 140 هدف، فيما توقف رصيد ميسي عند 129 هدف، ليبقى في الوصافة.

    ولكن، هذا ليس الرقم الذي نتحدث عنه هنا، بل إن رونالدو أيضًا يعد الأكثر مساهمة تهديفيًا (أهداف وتمريرات حاسمة)، خلال موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

    رونالدو في هذا السباق، هو الأول والثاني أيضًا، بعدما ساهم بـ21 هدفًا في موسم 2013-2014، و20 هدفًا في 2015-2016، فيما ساهم ليفاندوفسكي بـ20 هدفًا أيضًا مع بايرن ميونخ، في موسم 2019-2020، ثم يأتي ليونيل ميسي بـ19 هدفًا مع برشلونة، في نسخة 2011-2012.

    وما أن جاء عام 2025، حتى قرر البرازيلي رافينيا، أن يتقاسم التاج مع رونالدو، بعدما تمكن نجم برشلونة من المساهمة بـ21 هدفًا، أيضًا، في دوري أبطال أوروبا.

    رافينيا حقق ذلك الرقم، بهدفه في مرمى إنتر، في إياب نصف النهائي، والذي جعل برشلونة على بعد خطوة من التأهل إلى النهائي، قبل أن يحرز أتشيربي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ثم يقتنص الفريق الإيطالي بطاقة العبور للمباراة النهائية، في الأشواط الإضافية.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    محمد صلاح نال نصيبًا من كعكة رونالدو

    رغم أن كريستيانو رونالدو لم يكن الأفضل في ذلك السباق، إلا أنه كان يملك رقمًا ضخمًا في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر، في مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد "6" مرات مع مانشستر يونايتد.

    وتوج صلاح بجائزة لاعب الشهر في البريمييرليج، خلال فبراير 2025، ليعادل رقم سيرخيو أجويرو مع مانشستر سيتي، وهاري كين مع توتنهام، كأكثر لاعب تتويجًا بتلك الجائزة، في التاريخ، برصيد 7 مرات، متجاوز رقم رونالدو وستيفن جيرارد "المشترك".

    أضف إلى ذلك، أن محمد صلاح "نسف" رقم رونالدو مع مانشستر يونايتد، عندما ساهم الدون في 37 هدفًا في الدوري الإنجليزي (سجل 31 وصنع 6)، خلال أفضل مواسمه "2007-2008"، الذي توج فيه بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن الجناح المصري أنهى موسم 2024-2025، بـ47 مساهمة مع ليفربول في البريمييرليج.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو أنهى رقمه القياسي بنفسه!

    وكان رونالدو يملك رقمًا قياسيًا في سجله، حيث أنه لم يتوقف عن تسجيل "هاتريك" واحد على الأقل، في كل سنة ميلادية، منذ عام 2010.

    بين 2010 و2024، لم يمر أي عام دون أن يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، على الأقل، إلا أن هذا الرقم توقف خلال عام 2025، الذي مضى دون أن يسجل فيه الدون أي هاتريك.

    ولعل المرة الأخيرة التي خرج فيها رونالدو بكرة الهاتريك، كانت في مباراة النصر ضد الوحدة، في مايو 2024، حيث قاد فريقه لانتصار ساحق بنتيجة (6-0).

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة: لا تحزن يا رونالدو .. عام 2025 أنصفك أيضًا!

    إلى كريستيانو رونالدو، فلتنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، فرغم أن لديك أرقامًا أوروبية انكسرت وأخرى لم تعد تنفرد بها، ولكن عام 2025 أنصفك أيضًا، بأرقام جديدة انفردت بها، سواءً من بوابة النصر أو منتخب البرتغال.

    لنستعرض معًا أرقامًا جديدة كتبها رونالدو خلال عام 2025..

    * أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بعد سن الثلاثين: 494 هدف.

    تجاوز رقم أسطورة آرسنال وفولهام وكريستال بالاس، روني روك، بـ493 هدف.

    * الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم: 41 هدفًا.

    تجاوز رقم أسطورة جواتيمالا، كارلوس رويز، بـ39 هدفًا.

    * أول لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف في 4 دوريات مختلفة:

    مانشستر يونايتد "إنجلترا"، ريال مدريد "إسبانيا"، يوفنتوس "إيطاليا"، النصر "السعودية".

    لا شك أن رونالدو هو أسطورة كروية ستظل حيّة للأبد، ولكن مع تضخم روزنامة المباريات، باتت أرقام "الدون" في أوروبا، التي ظننّا يومًا أنها إعجازية، تتهاوى تحت أقدام عمالقة جدد على الساحة، أمثال كين ومبابي وهالاند.

    الحكم على ميسي بأنه من "كوكب آخر"، لم يكن فقط بسبب عدد الأهداف أو الأرقام القياسية، بل هناك من أصدر حكمه بناءً على الأداء أيضًا. ولكن، عامًا تلو الآخر، أثبت رونالدو بأنه لا يقل عن غريمه الأرجنتيني في مقياس عظماء كرة القدم.

    رونالدو صرّح بأنه لا يحتاج للفوز بكأس العالم، كي يثبت بأنه أسطورة، وهذا صحيح، ولكن عندما نشاهد أرقام الدون تتهاوى تحت أقدام الآخرين، رغم أن معادلة بعض الأرقام تجعله لا يزال متربعًا في القمة، ولكن قمة مشتركة، إلا أن عدم تتويج "كريس" بالمونديال، قد يؤخره في السباق، إذا ما قورن بميسي وبيليه ومارادونا.

    عزيزي القارئ: في نهاية المقال، هل تتوقع أن يضم كريستيانو رونالدو ميدالية كأس العالم 2026، بين مجموعته التاريخية؟

