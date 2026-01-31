(C)Getty Images
يعرفه منذ ال15 .. أرتيتا عن "ألاعيب" بيب: نحن مثل فيدرير ونادال!
الأصدقاء قبل المنافسين
التقى أرتيتا وجوارديولا لأول مرة في أكاديمية لا ماسيا ببرشلونة عندما كان أرتيتا في الخامسة عشرة من عمره، قبل أن يعملوا معًا بشكل وثيق خلال فترة الثلاث سنوات التي قضاها أرتيتا كجزء من طاقم جوارديولا التدريبي في مانشستر سيتي. منذ تعيين أرتيتا مدربًا للآرسنال في 2019، تنافس الناديان بانتظام على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفوق جوارديولا في الغالب.
يخوض آرسنال مباراة السبت في ليدز متقدماً بأربع نقاط على القمة، بينما يواصل سيتي مطاردته، بعد فوزه بستة من ألقاب الدوري الثمانية الأخيرة. وصف جوارديولا مؤخراً آرسنال بأنه "أفضل فريق في العالم" وأشار إلى خبرة سيتي في الحفاظ على صراعه على اللقب حتى نهاية الموسم، حيث يسعى لمواكبة منافسيه، الذين يحاولون كسر لعنة كأس الدوري الإنجليزي الممتد لأكثر من 20 عاماً.
أرتيتا يقارن بين فيدرر ونادال
عندما سُئل عما إذا كان يمكن تفسير تلك التعليقات على أنها ألعاب ذهنية، رفض أرتيتا هذه الفكرة. وقال: "بالنسبة لي؟ لا أعتقد ذلك". "نحن لا نتحدث مثل زوجتي كل ثلاثة أيام، لكننا نتحدث بشكل عام. يتحدث عن مشاعره وهذا كل شيء. إذا كانت هناك ألعاب ذهنية، فهناك ألعاب ذهنية، لكنني لا أعيرها اهتمامًا كبيرًا لأنك في النهاية يجب أن تذهب إلى الملعب وتقدم أداءً جيدًا".
وأشار أرتيتا إلى أنه لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أنه لا يزال على علاقة وثيقة مع جوارديولا على الرغم من التنافس بينهما، بحجة أن الاحترام المتبادل يجب أن يظل أساسيًا في الرياضة النخبوية. وأشار إلى نادال وفيدرير، اللذين سيطرا على تنس الرجال لأكثر من عقد من الزمان مع الحفاظ على علاقة شخصية قوية، وفازا معًا بـ 42 لقبًا في بطولات جراند سلام.
قال أرتيتا: "بالنسبة لي، المفاجأة هي عدم [الحفاظ على تلك العلاقة]". "أعتقد أن ذلك سيكون مثالاً سيئاً للغاية للرياضة. في الرياضة، عليك أن تتعلم، وربما أكبر درس تعلمناه من الرياضة هو العلاقة التي كانت تربط بين رافا نادال وروجر فيدرر على سبيل المثال. أنا لست على هذا المستوى على الإطلاق. لكن أحد أفضل الرياضيين في التاريخ، أو أفضل رياضيين اثنين، والعلاقة التي تربطهما عندما يتعين عليهما خوض نهائي، واحد ضد الآخر، فكيف لا أكون على علاقة رائعة مع شخص أحترمه وعملت معه وهو زميل لي؟ لكن الأمر نفسه ينطبق على أي خصم آخر. عندما ندخل الملعب، فإن الفوز هو للفائز".
سد الفجوة في القمة
حاولت سيتي تقليص الفارق هذا الشهر بتعاقدها مع مارك جيهي وأنتوان سيمينيو في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 84 مليون جنيه إسترليني. وقال أرتيتا إن نشاط النادي في سوق الانتقالات لم يكن مفاجئًا.
وقال: "هذه هي طبيعة العمل. أعرف ما سيفعلونه وما كانوا يفعلونه على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية. من الواضح أنه لا يوجد ما يثير الدهشة. إنهم يريدون الفوز وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك".
يتوقع آرسنال أن يكون كل من ويليام ساليبا ويوريين تيمبر جاهزين للمباراة ضد ليدز بعد أن غاب الثنائي عن فوز الفريق في دوري أبطال أوروبا على كايرات ألماتي في منتصف الأسبوع، لكنهم سيكونون حذرين بعد خسارتهم على أرضهم أمام مانشستر يونايتد في آخر مباراة لهم في الدوري الممتاز.
سيتي أم آرسنال للفوز باللقب؟
يبدو أن اللقب سيعود إما إلى مانشستر هذا الموسم أو إلى شمال لندن. على الرغم من أن أستون فيلا لا يزال في السباق، إلا أنه من غير المتوقع أن يتمكن النادي الواقع في منطقة ميدلاندز من مواكبة مانشستر سيتي وآرسنال حتى مايو. أصبحت كل نقطة الآن حاسمة لكلا الناديين، وسيلتقيان مرة أخرى في ملعب إيتهاد في 18 أبريل في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد بطل الدوري.
