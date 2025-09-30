الرجل الذي سرق لاعبيه: خطط أرتيتا الجنونية تكتمل بافتعال أزمة "متعمدة" في دوري أبطال أوروبا!

من استئجار النشالين لسرقة لاعبيه إلى الاستعانة بالطيارين الحربيين، يواصل ميكيل أرتيتا إثبات أنه ليس مدربًا عاديًا. هذا التقرير يغوص في فلسفة الرجل الذي يرى كرة القدم بعيون مختلفة، ويعتقد أن الطريق إلى المجد يُبنى بأغرب الأفكار.

في خطوة جديدة وغير مسبوقة تليق بأفلام هوليوود، كشفت تقارير صحفية بحسب "ديلي ميل" أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، يخطط لثورة في سرعة الفريق عبر دعوة طيارين مقاتلين حقيقيين من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى تدريبات الفريق.

الهدف من هذه المناورة الصادمة ليس اختبار قدراتهم البدنية، بل تعليمهم فن التواصل تحت الضغط الأقصى، حيث يعتقد أرتيتا أن الطيارين الذين يتخذون قرارات تتعلق بـ"الحياة أو الموت" بكلمة واحدة، يمكنهم أن يلهموا لاعبيه ليكونوا أكثر سرعة ودقة في اتخاذ قراراتهم على أرض الملعب.

هذه الواقعة، التي تبدو غريبة للوهلة الأولى، ليست سوى أحدث مثال في سلسلة طويلة من الأساليب غير التقليدية التي يتبعها المدرب الإسباني، والتي تفتح الباب على مصراعيه لتحليل فلسفته التدريبية الفريدة.