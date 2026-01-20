حرب التصريحات تشتعل في ريال مدريد.. "لا تنشروا الغسيل القذر أمام الجميع".. فالدانو يوجه صفعة دبلوماسية لأربيلوا

بدأت القصة عند صافرة النهاية، حيث اختلطت مشاعر الفرح بالفوز بموجة عارمة من صافرات الاستهجان التي استهدفت المنصة الشرفية، وتحديداً شخص الرئيس فلورنتينو بيريز، مع مطالبات جماهيرية صريحة بتقديم استقالته.

هذا المشهد لم يرق للمدرب الشاب ألفارو أربيلوا، المعروف بولائه المطلق للمؤسسة وشخصيته الصدامية منذ كان لاعباً.

في ظهوره الأول كمدرب على مقاعد بدلاء البرنابيو، لم يتردد أربيلوا في الرد بقوة، واضعاً نفسه كدرع بشري أمام الرئيس.

وبنبرة تحدٍ واضحة، صرح قائلاً: "أعرف جيداً من أين تأتي هذه الصافرات، هذا الاستهجان ليس صادراً من أشخاص لا يحبون فلورنتينو، بل هو من أشخاص لا يحبون ريال مدريد، لن ينجحوا في خداعي".

ولم يكتفِ أربيلوا بهذا التشخيص المثير للجدل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، رافعاً مكانة بيريز إلى مصاف الأساطير المؤسسة، مؤكداً في حديثه أن "فلورنتينو هو الشخص الأهم في النادي جنباً إلى جنب مع سانتياجو برنابيو".

هذه الكلمات لم تكن مجرد دفاع، بل كانت إشارة واضحة من المدرب إلى وجود حركات سياسية منظمة خلف الكواليس تستهدف زعزعة استقرار الإدارة الحالية.