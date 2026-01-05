Nigeria Victor Osimhen Ademola Lookman GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لوكمان وفيكتور أوسمين "ثنائية عالمية بألوان إفريقية" .. نيجيريا تعيد عصر "الثور الهائج وأيقونة المراوغة" في كأس إفريقيا 2025

منتخب نيجيريا يطير إلى ربع النهائي الإفريقي بفضل ثنائية "العصر الحديث"..

في عالم كرة القدم.. لا يُمكن مقارنة الأجيال المتعاقبة؛ فالظروف تختلف من فترةٍ إلى أخرى، وكذلك المواهب نفسها لم تعد مثل السابق.

لكن على الرغم من ذلك؛ فنحن أحيانًا نُشاهد بعض الظواهر في الأندية والمنتخبات المختلفة، تستحق الوقوف أمامها.

من بين هذه الظواهر، ثنائية فيكتور أوسيمين "جلطة سراي التركي" وأديمولا لوكمان "أتالانتا الإيطالي"، مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم؛ حيث يُقدم الثنائي مستوى مبهر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها.

أوسيمين ولوكمان قادا منتخب نيجيريا للفوز (4-0) على موزمبيق، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة الإفريقية؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى ربع النهائي، مع انتظار الفائز من مباراة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسجل أوسيمين ثنائية في شباك موزمبيق؛ بينما أحرز لوكمان هدفًا في المباراة، مع صناعة تمريرتين حاسمتين.

وبالتالي.. واصل أوسيمين وخاصة لوكمان، التألق الكبير منذ بداية بطولة كأس أمم إفريقيا؛ التي انطلقت يوم 21 ديسمبر 2025، ومستمرة حتى الثامن عشر من يناير 2026.

  • Ademola Lookman Victor Osimhen Nigeria GFX GOAL ONLYGOAL AR

    أرقام فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان في أمم إفريقيا 2025

    وصل فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، بثنائيته في شباك موزمبيق مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025؛ إلى هدفه الثالث في المسابقة، حتى الآن.

    وإلى جانب الأهداف الثلاثة؛ قام أوسيمين بتقديم تمريرة حاسمة، وذلك في مواجهة تونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

    أما أديمولا لوكمان، جناح منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم؛ فهو الأفضل بلغة الأرقام في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، إلى يومنا هذا.

    وساهم لوكمان في 7 أهداف "تسجيل وصناعة"، منذ انطلاق البطولة الإفريقية؛ ما يجعله في "الصدارة"، بدون أي منازع.

    - أديمولا لوكمان في كأس أمم إفريقيا 2025:

    * مباريات: 3.

    * مساهمات تهديفية: 7.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 4.

    وأصبح لوكمان أول لاعب يصنع 4 أهداف، خلال نسخة واحدة في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ منذ الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا، في نسخة عام 2008.

  • FBL-WORLD CUP-1994-BULGARIA-NIGERIAAFP

    العديد من "الثنائيات المرعبة" في تاريخ منتخب نيجيريا

    واستكمالًا للنقطة الماضية.. يجب الإشارة إلى أن جناح منتخب نيجيريا أديمولا لوكمان، صنع هدفين من أصل الـ4 تمريرات الحاسمة له في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ إلى زميله فيكتور أوسيمين، الذي يُعد أحد أفضل المهاجمين في العالم حاليًا.

    ومن ناحيته.. التمريرة الحاسمة الوحيدة لأوسيمين، في بطولة كأس أمم إفريقي 2025؛ كانت لمصلحة زميله لوكمان، وذلك خلال مواجهة تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

    وإن دل هذا على شيء؛ فهو "التناغم" الكبير بين لوكمان وأوسيمين فوق أرضية الملعب، لنكون أمام ثنائية جديدة في تاريخ منتخب نيجيريا.

    وعرف منتخب نيجيريا عبر تاريخه الطويل مع عالم الساحرة المستديرة؛ العديد من الثنائيات الرائعة فوق أرضية الملعب، أبرزهم على الإطلاق ما يلي:

    * أولًا: رشيدي يكيني ودانيال أموكاشي.

    * ثانيًا: نوانكو كانو وجي-جي أوكوشا.

    * ثالثًا: فينيدي جورج وإيمانويل أمونيكي.

    وتعتبر ثنائية يكيني وأموكاشي الأفضل على الإطلاق؛ حيث قادا منتخب نيجيريا للتتويج بلقب أمم إفريقيا 1994، مع الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم في نفس العام.

    وقدّم النيجيريون بطولة كأس عالم رائعة في 94؛ قبل الخسارة أمام إيطاليا (1-2) في ثمن النهائي، بعد مباراة مبهرة.

  • لوكمان وأوسيمين.. إعادة ثنائية يكيني وأموكاشي ولكن!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فنحن نستطيع الآن أن نشبه ثنائية فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان الحالية في منتخب نيجيريا، مع رائعة رشيدي يكيني ودانيال أموكاشي.

    طبعًا التشبيه ليس له علاقة بعظمة يكيني وأموكاشي، أو جيل 1994 الذي لن يتكرر في تاريخ منتخب نيجيريا؛ ولكن في "روح" الثنائية نفسها.

    بمعنى.. يُمكننا القول بإن أوسيمين هو يكيني نيجيريا في الوقت الحالي؛ حيث يمتلك الثنائي حاسة تهديفية كبيرة جدًا، مع تمركز رائع داخل منطقة الـ18.

    أما لوكمان فهو يلعب دور أموكاشي أو الملقب بـ"الثور الهائج"؛ وذلك رغم أن الأول جناح، والثاني رأس حربة متأخر أو خلف المهاجم.

    إلا أن لوكمان وأموكاشي يشتركان في نقاط مهمة؛ مثل فتح المساحات فوق أرضية الملعب، إلى جانب سحب مدافعي المنافس والقوة البدنية.

    وأضاف لوكمان جزئية شبيهة بأيقونة المراوغة جي-جي أوكوشا؛ بعيدًا عن المقارنات بالطبع، خاصة أن هُناك فوارق كبيرة بينهما.

    ويبقى المقصود دائمًا هو أن ثنائية أوسيمين ولوكمان، شبيهة بيكيني وأموكاشي؛ لكن مع إضافة لمحة مهارية من أوكوشا.

  • احذروا.. تصرفات أوسيمين قد تقضي على ثنائية "العصر الحديث"!

    ورغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن ثنائية العصر الجديد في منتخب نيجيريا، قد تصبح مهددة بالفشل بسبب بعض التصرفات المثيرة للجدل.

    مثلًا.. أوسيمين دخل في مشادة كلامية عنيفة مع لوكمان، خلال الدقيقة 63 من عمر المباراة ضد موزمبيق مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

    تصرف أوسيمين لم يكن له أي داعٍ أبدًا؛ وذلك إذا نظرنا إلى بعض النقاط المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: منتخب نيجيريا كان متقدمًا وقتها (3-0)؛ لذلك يجب أن تكون الأعصاب هادئة.

    * ثانيًا: لوكمان دائم صناعة الأهداف إلى زميله أوسيمين؛ لذلك فهو يتعاون مع ولا يتجاهله.

    وهُنا.. فإن تصرفات أوسيمين قد تصنع الحواجز مع لوكمان؛ وتؤدي إلى انهيار ثنائية عالمية بألوان إفريقية، قد تكتب المجد بقميص المنتخب النيجيري.

