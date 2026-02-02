Goal.com
محمود خالد

نسيان الراية ودخول بدون كرة: أخطاء "غريبة" من الحكام تثير الجدل في دوري روشن!

بعيدًا عن القرارات التحكيمية..

عندما يتعلق الأمر بالقرارات التحكيمية التي تؤخذ فوق أرض الميدان، فإن الأمر يظل جدليًا، كأن يتم التغاضي عن احتساب خطأ أو عدم منح ركلة جزاء، وغيرها.

ولكن، هناك أخطاء فنية نادرًا ما تحدث، اجتمعت في مباريات دوري روشن السعودي، خلال يوم الأحد، والتي أثارت جدلًا واسعًا، كونها تؤثر على صورة الدوري المنقول عالميًا.

  • ما القصة؟

    وانطلقت، الأحد، مباريات الجولة العشرين من دوري روشن، حيث كشف الاتحاد السعودي عن طواقم تحكيم محلية، للمباريات الثلاث، على النحو التالي..

    * الشباب ضد الفيحاء: عبد الله زريان حكم ساحة، ويعاونه سعد الشبرمي ومفرح آل حسن، وإبراهيم الجريس حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.

    * الفتح ضد الحزم: عبد الصمد لبكري حكم ساحة، ويعاونه فيصل القحطاني وحامد الأحمري، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وعبد الله الشهري لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه ياسر السلطان.

    * الاتحاد ضد النجمة: عبد الله الحربي حكم ساحة، ويعاونه إبراهيم الدخيل وأحمد العتيق، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، ومحمد السماعيل لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه عيسى الخيبري.

  • الحكم نسي الراية

    وسلط الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، الضوء على خطأ من قِبل حكم الراية، والذي نسي رايته، قبل انطلاق مباراة الفتح والحزم، ما تسبب في تأخير البداية لمدة "5" دقائق.

    وعلّق المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، بقوله "أعرف سبب نسيان الحكم لرايته، لا تترك أحدًا يرتب حقيبة التحكيم أبدًا".

    وأضاف "هذا خطأ غير مقبول تمامًا من قِبل حكم المباراة، عدم حمله للراية أمر غير جيد، وبالتأكيد سيتعرض للعقوبة".

    ونوّه الشنيف بأنه كان يجب على الحكم أن يتدارك هذا الخطأ مبكرًا، ويقوم بإبلاغ الجهات المعنية قبل المباراة، ليؤيد رأيه القحطاني، بقوله إن هناك لجنة حكام فرعية في الأحساء، وكان بإمكان الحكم أن يستعير راية.

    وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي خالد السعود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن الحكم فيصل القحطاني نسي إحضار الراية، وتذكر قبل "5" دقائق من صافرة البداية، فاستعان بأحد حكام الحواري الذي كانت لديه راية بالسيارة.

    وعلّق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على هذا الأمر، واصفًا إياه بالإهمال، مضيفًا أنه كان ينبغي على الحكم أن تكون لديه رايتان احتياطيًا.

    وتحدث محمد الحساوي عن الواقعة، مع صحيفة "الرياضية"، بقوله إنه أنقذ مباراة الفتح والحزم، بعدما تلقى اتصالًا من سامي الصقر، رئيس لجنة حكام أحياء الأحساء، ليحضر الراية من سيارته، ويتم إعطاؤها للحكم المساعد.

  • الشوط الثاني بدون كرة

    وبالانتقال إلى مباراة الشباب والفيحاء، فإنها لم تخلُ بدورها من وجود لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تمثلت في دخول الحكم عبد الله زريان، للملعب بدون كرة، وهو الأمر الذي رصدته الكاميرات، عند بداية الشوط الثاني.

    وفي هذا السياق، وجه الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رسالة شديدة اللهجة، بقوله "الحكم السعودي في نعمة، لديه أفضل اتحاد في المنطقة، ويوفر كل شيء للحكام، من حيث التدريب وخبراء من الخارج ومعسكرات خارجية وقيمة مالية وتوفير تقنية التسلل شبه الآلي، ثم تشاهد الحكم ينزل الشوط الثاني، وليس معه كرة، هل هذا الأمر فوتوشوب؟".

  • الكرة اصطدمت بالحكم "3" مرات

    وبدوره، كشف الخبير التحكيمي محمد فودة، عن خطأ آخر وقع، وهذه المرة بمباراة الاتحاد والنجمة، بقوله إن حكم المباراة، عبد الله الحربي، ارتطمت به الكرة "3" مرات، ما تسبب في تأخير اللعب، في إشارة إلى سوء تمركز الحكم.

    وجاء ذلك بخلاف القرارات التحكيمية، التي أثارت جدلًا، في المواجهة التي انتهت بانتصار الاتحاد بهدف دون مقابل، حيث ذكر فودة بأن العميد كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و21، بسبب خطأين من مدافع النجمة عبد الله هوساوي، بإعاقة روجر فيرنانديز ودفع حسام عوار داخل المنطقة، فيما اتفق عثمان مع خطأ عدم احتساب الركلة الأولى، بينما رأى أن اللقطة الثانية لا تستوجب جزائية.

  • الاتحاد يعود قبل كلاسيكو النصر

    وفي ظل غياب القائد كريم بنزيما، للمباراة الثانية على التوالي، وكذلك نجولو كانتي، الذي كثر الحديث بشأن انتقال قريب إلى فنربخشه، فإن الاتحاد تمكن من العودة لطريق الانتصارات في دوري روشن، بالفوز على النجمة بهدف نظيف أحرزه محمدو دومبيا، ليمثل الفوز دفعة معنوية لكتيبة سيرجيو كونسيساو، قبل كلاسيكو الجمعة أمام النصر، فيما جاء حامل اللقب، في المركز السادس، برصيد 34 نقطة.

    وللمرة الأولى هذا الموسم، يتمكن الشباب من تحقيق فوزين متتاليين في دوري روشن، بعد اكتساح الحزم برباعية، ثم الفوز على الفيحاء بهدف دون مقابل، ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحل في المركز الثالث عشر، بـ19 نقطة.

