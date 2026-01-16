Radhi Al-Otaibi EttifaqGetty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | الاتفاق يرفض "التبادل" لرحيل راضي العتيبي .. وهوساوي إلى الزعيم دون الإخلال بالـ"30 مليونًا"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 16 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • الاتفاق يرفض "التبادل" مع الهلال

    أبدى نادي الهلال رغبة في تدعيم صفوفه، بضم راضي العتيبي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، من أجل تعويض رحيل البرتغالي جواو كانسيلو الذي انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة، وقلة العناصر في ذلك المركز.

    وأوضح الإعلامي عيسى الجوكم، عبر منصة (إكس)، أن نادي الهلال خاطب الاتفاق، من أجل ضم راضي العتيبي، كما حدد الأزرق المبلغ المالي لضم اللاعب، فيما كان "فارس الدهناء" منفتحًا على العرض، إلا أنه طالب برفع المقابل المادي لإتمام الصفقة.

    وبحسب ما ذكره الجوكم، فإن عرض الهلال الأول، يتضمن مبلغ 15 مليون ريال مع انتقال عبد الإله المالكي، إلا أن الاتفاق رفض العرض، وطالب بزيادة المقابل المادي بدون اللاعب الذي رحل بعد ذلك إلى صفوف الدرعية.

    • إعلان
  • Murad Hawsawi Al-Khaleejsocial gfx

    دون الإخلال بالـ30 مليون .. الخليج والهلال يحسمان صفقة هوساوي

    أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن ناديي الهلال والخليج، توصلا لاتفاق حول إنهاء إجراءات صفقة مراد هوساوي، مع الحفاظ على قيمة الصفقة، والالتزام بسداد نسبة الـ40% التي يستفيد منها نادي أحد، من قيمة انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر.

    ووفق الاتفاق الجديد، فإن مراد هوساوي سينتقل إلى الهلال، مقابل 30 مليون ريال، تذهب كاملة لخزينة نادي الخليج، فيما سينتقل الحارس الشاب ريان الدوسري، أيضًا، مقابل 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي الصفقتين "48" مليونًا، وسيكون نصيب نادي أحد "12" مليونًا من قيمة الصفقة.

    ومن المنتظر أن تتراوح مدة عقد مراد هوساوي مع الهلال، ما بين 3-5 مواسم، على أن يكون راتب اللاعب 5 ملايين ريال سنويًا، فيما ينتقل ريان الدوسري، الذي فاز بجائزة أفضل حارس في دوري تحت 21 عامًا، براتب قدره مليون ريال، ويكون العقد لمدة 5 مواسم.

  • ماذا يدور في أروقة ميركاتو الهلال

    ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

    يطمح الهلال في مواصلة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه الزعيم أداء مميزًا.

    وسيطمح الهلال لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي 2026، من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد.

  • Al Hilal - Simone Inzaghi - Pablo MariGoal AR

    الاتهامات تتواصل بسبب بابلو ماري .. وسر فشل انتقال ليوناردو إلى فلامنجو

    "تصرف يخالف النزاهة وعدالة المنافسة ولكن!" .. اتهامات جديدة تلاحق الهلال بعد مشاركة بابلو ماري أمام النصر

    انتقد المستشار القانوني أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقد نادي الهلال مع المدافع الإسباني بابلو ماري، معتبرًا أن الخطوة "غير منطقية" وتخالف مبادئ النزاهة وعدالة المنافسة.

    وكان الهلال قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري ضم بابلو ماري، لاعب فيورنتينا الإيطالي، بديلًا للسنغالي كاليدو كوليبالي، ليشارك مباشرة في مباراة ديربي الرياض أمام النصر يوم الإثنين، والتي انتهت بفوز فريقه (3-1)، مما أثار جدلًا واسعًا حول قانونية الإجراء وعدالته.

    نجم وست هام السبب .. الكشف عن أسباب فشل انتقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو

    ذكرت شبكة "ESPN" في نسختها البرازيلي أن فلامنجو قد قرر التراجع عن اهتمامه بضم الثنائي كايو جورج من كروزيرو، أو ماركوس ليوناردو من صفوف الهلال.

    "استبعدوهم حتى من إدارة مباريات الحواري" .. انتقادات شرسة تحاصر المسؤولين عن جدولة دوري روشن السعودي!

    وجه الناقد الرياضي فارس الفزي، أسهم النقد إلى المسؤول عن طريقة جدولة مباريات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي 2025-2026، مشيرًا إلى أنها تسببت في ارتباك كبير للأندية الكبير المتنافسة على اللقب وكذلك أيضًا على باقي الفرق في مختلف قطاعات المنافسة.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

0