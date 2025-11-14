Al-Ittihad v Abha Club - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما يرد على السخرية من زوجته .. وثلاثي العميد في طريق كأس العالم بين "تأهل وملحق ووداع"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    كريم بنزيما يدافع عن زوجته ضد "سخرية فرنسية"

    "أنت مجرد كومبارس في عالمنا".. كريم بنزيما يهاجم ناشطًا فرنسيًا بسبب سخريته من زوجته!

    هاجم كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، أحد الصحفيين، بسبب تهكمه على زوجته خلال الساعات الماضية، على خلفية مشاركتها في إحياء ذكرى ضحايا حادث 13 نوفمبر في فرنسا.

    قبل عشر سنوات، عاشت العاصمة الفرنسية باريس واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخها المعاصر، بعدما شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت ستة مواقع مختلفة في وقت متقارب، ما أدخل البلاد في حالة من الصدمة والرعب. وأسفرت هذه الاعتداءات التي نفّذها عناصر تابعون لتنظيم داعش، عن مقتل ما لا يقل عن 129 شخصًا، إضافة إلى إصابة حوالي 352 آخرين، كثير منهم كانت إصاباتهم خطيرة.

    خطة ضم نجم الاتحاد جاهزة ولكن! .. رئيس جريميو الجديد يحسم موقفه من التعاقد مع كريم بنزيما

    لا يزال مستقبل النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

    بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ينتهي عقده مع الفريق الجدّاوي في 30 يونيو 2026، ما يعطيه الحق للتفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير القادم.

    نجوم الاتحاد في الطريق إلى كأس العالم .. تأهل وملحق ووداع!

    استطاع نجم وسط ميدان الاتحاد، نجولو كانتي، أن يقود منتخب فرنسا للتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثامنة على التوالي، والـ17 في تاريخه، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على أوكرانيا بنتيجة (4-0)، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

    في مباراة شهدت ثنائية من نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وضع نجولو كانتي بصمته بتمريرة حاسمة، أحرز منها مايكل أوليسي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

    في المقابل، تأهل منتخب ألبانيا، الذي يضم ظهير الاتحاد، ماريو ميتاي، إلى مرحلة الملحق رسميًا، بعد فوزه على أندورا، بهدف دون مقابل، ليحلّ وصيفًا في المجموعة الحادية عشرة، خلف إنجلترا التي تأهلت للمونديال رسميًا، علمًا بأن نفس المجموعة، شهدت خروج منتخب صربيا "نهائيًا" من حسابات البطولة العالمية، بعد خسارته أمام الإنجليز بثنائية نظيفة، في مباراة شهدت انتقادات لاذعة للحارس بريدراج رايكوفيتش.

    إنجلترا ضد صربيا | رايكوفيتش "سيئ الحظ" في مرمى نيران الجماهير .. بيلينجهام رد على توخيل وراشفورد أحرج نفسه بنفسه!

    مباراة تحصيل حاصل كانت أو حاسمة، فلا شيء يتغير في أعين الإنجليز بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .. الانتصار ولا شيء سواه!

    منتخب إنجلترا واصل انتصاراته بالتصفيات مساء يوم الخميس، بالفوز أمام صربيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة، حيث جاء الثنائية بتوقيع بوكايو ساكا وإيبيريشي إيزي في الدقيقتين 28 و90 من عمر المباراة.

    هذه الهزيمة أطاحت بآمال الصربيين في التأهل لنهائيات الحدث العالمي سواء بشكل مباشر أو حتى في الملحق، حيث احتلوا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الـ11 برصيد عشر نقاط، خلف إنجلترا (21 نقطة)، وألبانيا (14 نقطة).

    أخطاء الرابطة وتعديل موعد كلاسيكو الهلال

    "واثقون أن المنتخب السعودي لن يتأهل للنهائي" .. 3 أخطاء تورط رابطة الدوري بسبب جدولة كأس العرب!

    أثارت رابطة دوري المحترفين السعودي، حالة من اللغط، فيما يتعلق بآلية جدولة مباريات المسابقة، خلال الموسم الجاري "2025-2026"، وروزنامة المباريات بعد بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، خلال شهر ديسمبر المُقبل.

    وفي إطار فترة التوقف الدولي، ضمن أجندة الفيفا، يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، يومي 14 و18 نوفمبر، تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب.

    بعد طلب الناديين .. رابطة الدوري السعودي تقرر تغيير موعد مباراتي الهلال والاتحاد في الجولة التاسعة

    حسمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها النهائي، بشأن طلبات ناديي الهلال والاتحاد؛ بخصوص الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن 2025-2026.

    الاتحاد يستضيف نادي الرياض، يوم 21 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما يواجه الهلال نظيره الفتح على ملعب "المملكة أرينا"، بعدها بـ24 ساعة فقط.

    تطورات مثيرة .. القبض على المتورطين في واقعة "اللافتة المسيئة" للأهلي بديربي الاتحاد والعقوبات ستكون صارمة!

    كشف الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عن تطورات مهمة للغاية، بخصوص الأحداث المثيرة للجدل؛ التي شهدها ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    "مَن يفهم كرة سيختار ديربي جدة" .. نجم الأهلي يقلل مِن مواجهة الهلال والنصر وإعلامي اتحادي يحرجه!

    أبدى النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رأيه بشأن الديربي الأقوى في المملكة العربية السعودية.

    وتشهد الملاعب السعودية العديد من الديربيات القوية؛ أبرزها على الإطلاق ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر، وذلك الذي يجمع بين عملاقي جدة الاتحاد والأهلي.

    الاتحاد بعد العودة من التوقف

    ومن المقرر أن يعود الاتحاد من فترة التوقف الدولي، بخوض ثلاث مباريات، قبل انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025"، مطلع ديسمبر المُقبل، حيث تأتي روزنامة العميد حتى نهاية شهر نوفمبر، على النحو التالي..

    * 21 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الرياض "دوري روشن السعودي".

    * 24 نوفمبر: مباراة الدحيل القطري ضد الاتحاد "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 29 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الشباب "ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

    وتتواصل معاناة الاتحاد مع مدربه سيرجيو كونسيساو، البرتغالي الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في دوري روشن، ليأتي حامل اللقب، في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن النصر "المتصدر"، بعد مرور ثماني جولات.

