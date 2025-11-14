أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما يرد على السخرية من زوجته .. وثلاثي العميد في طريق كأس العالم بين "تأهل وملحق ووداع"!

استطاع نجم وسط ميدان الاتحاد، نجولو كانتي، أن يقود منتخب فرنسا للتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثامنة على التوالي، والـ17 في تاريخه، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على أوكرانيا بنتيجة (4-0)، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

في مباراة شهدت ثنائية من نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وضع نجولو كانتي بصمته بتمريرة حاسمة، أحرز منها مايكل أوليسي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

في المقابل، تأهل منتخب ألبانيا، الذي يضم ظهير الاتحاد، ماريو ميتاي، إلى مرحلة الملحق رسميًا، بعد فوزه على أندورا، بهدف دون مقابل، ليحلّ وصيفًا في المجموعة الحادية عشرة، خلف إنجلترا التي تأهلت للمونديال رسميًا، علمًا بأن نفس المجموعة، شهدت خروج منتخب صربيا "نهائيًا" من حسابات البطولة العالمية، بعد خسارته أمام الإنجليز بثنائية نظيفة، في مباراة شهدت انتقادات لاذعة للحارس بريدراج رايكوفيتش.

إنجلترا ضد صربيا | رايكوفيتش "سيئ الحظ" في مرمى نيران الجماهير .. بيلينجهام رد على توخيل وراشفورد أحرج نفسه بنفسه!

مباراة تحصيل حاصل كانت أو حاسمة، فلا شيء يتغير في أعين الإنجليز بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .. الانتصار ولا شيء سواه!

منتخب إنجلترا واصل انتصاراته بالتصفيات مساء يوم الخميس، بالفوز أمام صربيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة، حيث جاء الثنائية بتوقيع بوكايو ساكا وإيبيريشي إيزي في الدقيقتين 28 و90 من عمر المباراة.

هذه الهزيمة أطاحت بآمال الصربيين في التأهل لنهائيات الحدث العالمي سواء بشكل مباشر أو حتى في الملحق، حيث احتلوا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الـ11 برصيد عشر نقاط، خلف إنجلترا (21 نقطة)، وألبانيا (14 نقطة).