أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | يايسله يُعلق على إمكانية تغيير نظام المواليد، وثنائي الفريق مرشح لجائزة "جلوب سوكر"
يايسله يتوقع مباراة صعبة أمام القادسية ويكشف استمتاعه باختيار الأجانب
توقع ماتياس ياسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، مباراة قوية أمام القادسية في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء الجمعة القادم.
وأعاد يايسله صعوبة اللقاء إلى كونه الأول بعد فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن سفر اللاعبين لمسافات طويلة يجعل المباراة الأولى بعد عودتهم دومًا صعبة.
وأضاف عن اختيار الأجانب الـ8 للمواجهة "أستمتع حقًا بهذا النوع من التحديات قبل كل مباراة، أختار دومًا اللاعبين أصحاب الخصائص المختلفة، كون هذا التنوع يُساعدني في عملية الاختيار ويمنحني حلولًا أكثر داخل الملعب".
وعن طريقة اللعب المتبعة وإن كانت ستشبه تلك التي واجه بها الاتحاد في الجولة السابقة، قال "الديربي كان مباراة خاصة، خصوصًا للجمهور، والفوز به منحنا دفعة معنوية كبيرة بالطبع. بحثنا عن التوازن في اللقاء السابق أمام الاتحاد، لكن مواجهة القادسية متخلفة، ولن أكشف لكم عن نهجي التكتيكي".
واختتم المدرب الألماني حديثه بالإجابة ضاحكًا على سؤال حول موقفه من تغيير نظام المواليد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث قال "هذا ليس قراري، ولو سألوني سأعطيهم رأيي".
مدرب القادسية: لهذا السبب .. مواجهة الأهلي صعبة لنا ولهم
أكد الإسباني ميتشيل جونزاليس، المدير الفني للقادسية، أن لعب مواجهة الأهلي عقب فترة التوقف الدولي مباشرة جعلها صعبة على الفريقين، وذلك بسبب افتقاد عدد كبير من اللاعبين خلال الاستعدادات للمباراة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، والذي عُقد اليوم الأربعاء، "الأهلي يعيش فترة ممتازة بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، واجهتهم 3 مرات، خسرنا مرتين وفزنا في واحدة".
تابع "سنخوض مباراتين صعبتين أمام الأهلي خلال أسبوع واحد فقط، في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونهدف لتحقيق أفضل النتائج في المباراتين. المواجهة ازدادت صعوبة للفريقين لأنها تأتي بعد انتهاء التوقف الدولي وغياب عدد من اللاعبين".
يُذكر أن القادسية سيحل ضيفًا على الأهلي الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل أن يلتقي الفريقان مجددًا في 28 نوفمبر الجاري ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ثنائي الأهلي ولاعبه السابق ضمن المرشحين لجائزة "جلوب سوكر"
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "جلوب سوكر" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وقد ضمت عددًا من نجوم دوري روشن السعودي.
وجاء ثنائي الأهلي، رياض محرز وإيفان توني، ضمن المرشحين، وكذلك لاعب الفريق السابق، روبرتو فيرمينو، الذي انتقل إلى السد القطري بداية الموسم الجاري.
ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة عشرة من حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق الـ28 من ديسمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بدبي.
النسخة الـ16 من "جلوب سوكر" ستشهد المنافسة على 15 فئة من الجوائز؛ منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال ومثله للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير رياضي وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.
فيما يضم التصويت العام تسع فئات، هم: أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال وأفضل نادٍ للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.
وسيستمر التصويت العام العالمي حتى 27 نوفمبر لاختيار المرشحين النهائيين. فيما تقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التصويت خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر لتحديد الفائزين في كل فئة، على أن يتم تحديد الفائزين النهائيين استناداً إلى تصويت الجمهور ولجنة تحكيم "جلوب سوكر"، المكونة من أسماء لامعة، بمن فيهم مارتشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.
بعد تحدي محمد نور .. رياض محرز يرد بـ"سخرية" على جدل هدفه أمام الاتحاد
رد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على سخرية محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد؛ بسبب هدف ديربي جدة الكبير.
محرز سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده ضمن دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن المقرر أن يُواجه القادسية في إحدى قمم ربع النهائي نهاية نوفمبر الحاري.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على جاره الاتحاد، ليحسم ديربي جدة لصالحه بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 16 نقطة تضعه في المركز الخامس خلف المتصدر بـ8 نقاط كاملة.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
بالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد حظي الأهلي بمشوار ممتاز حتى الآن في نسخة العام الجاري، حيث قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي الأوزباكي إلى فوز مثير (4-2) في الجولة الأولى، مبرهنًا على القدرة الهجومية الكبيرة وروح الفريق العالية. لكن الجولة الثانية جاءت أكثر صعوبة، إذ اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يعود بقوة في الجولة الثالثة ويحقق فوزًا كبيرًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة على ملعب الإنماء بجدة، قبل أن يعود من قطر بانتصار مثير على السد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الرابعة، مؤكدًا أنه قادر على المنافسة بقوة على الصعيد القاري.