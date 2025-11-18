بعد تحدي محمد نور .. رياض محرز يرد بـ"سخرية" على جدل هدفه أمام الاتحاد

أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور أكد في عديد التصريحات، أن الساحر الجزائري رياض محرز؛ ليس لديه أي تأثير في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وتحديدًا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

واعتبر نور أن خطورة محرز الوحيدة مع الأهلي، تأتي من العرضيات والكرات الثابتة؛ قائلًا: "لاعب بهذا الحجم، يجب أن يكون لديه حلولًا أخرى".

وبعدما سجل هدفًا في ديربي جدة.. زعم نور أن محرز لم يقم بأي مهارة في اللقطة التي هز فيها شباك نادي الاتحاد، ومنح بها فريقه الأهلي 3 نقاط غالية.

وأضاف أسطورة نادي الاتحاد: "الصدفة هي من جعلت محرز يسجل هدف الديربي الوحيد؛ حيث خدمته الكرة بالوصول إليه، بعدما اصطدمت بمدافع العميد".

ولم تظهر الإعادات لقطة هدف محرز في الديربي بشكلٍ واضح؛ وسط جدل بشأن قيام الساحر الجزائري باستلام الكرة بمهارته المعهودة، أو اصطدامها بمدافع العميد قبل أن يسكنها هو في الشباك.