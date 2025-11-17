Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"كان يجب تسويق موسى ديابي" .. رسالة شبابية تثير جدلًا كبيرًا بعد مطالبة الاتحاد برحيل نجمه!

"الإدارة الرياضية كان يجب عليها تسويق ديابي في الصيف"

أثار أحمد عطيف، نجم نادي الشباب السابق، حالة من الجدل بين الجماهير، بسبب رسالته التي حملت طابع اللوم، على الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد، لعدم تسويق لاعبين على غرار موسى ديابي.

ابن مدينة باريس، هو أحد عناصر كتيبة الاتحاد، التي صنعت المجد مع المدرب لوران بلان، في الموسم الرياضي الماضي "2024-2025"، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما قدم أرقامًا استثنائية، حيث كان الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في الدوري.

هذا الأمر كان سببًا وراء الضجة الكبرى حول مطالبة عطيف للإدارة الاتحادية، بتسويق عقد موسى ديابي، فيما كشف المحلل الرياضي عن السبب وراء اختياره للجناح الفرنسي.

  • "كان يجب تسويق ديابي وعوار"

    وقال عطيف، عبر برنامج "دورينا غير"، "مدحنا الإدارة الرياضية في العام الماضي، ولكنهم هذا العام، يتحملون المسؤولية بنسبة 100% (عن تراجع النتائج)، بالنسبة لي، كان من الممكن أن أسوّق موسى ديابي وحسام عوار، حتى يصير لديّ خيارات إضافية في تدعيمات الفريق".

    جاء ذلك على خلفية قرار الإدارة الرياضية، بعدم الاستغناء عن أي لاعب في قائمة أجانب الاتحاد "الكبار"، في الفترة الصيفية، والاكتفاء بضم صفقات "مواليد"، بالتعاقد مع محمد برناوي "الهلال"، محمد هزازي "النصر"، عدنان البشري "الأهلي"، محمد العبسي "الشباب"، أحمد الجليدان "الفتح"، روجر فيرنانديز "سبورتنج براجا"، محمدو دومبيا "أنتويرب"، كارلو سيميتش "أندرلخت".

    • إعلان
  • Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ليس الأسوأ ولكن!

    واعترف أحمد عطيف، بأن موسى ديابي ليس الأسوأ في قائمة الأجانب الكبار في الاتحاد، إلا أنه لم يعد يقدم الإضافة المرجوّة منه، وأن ستيفن بيرجفاين (الجناح الهولندي) تأثير في الفريق أكبر منه في الموسم الماضي، مضيفًا أنه اختار ديابي لأنه سيكون "أسهل" في التسويق.

    وأثار تحليل عطيف، تساؤلات من قِبل سلطان اللحياني الذي سأله بشأن ما إذا كان مضمونًا أن يستقطب الاتحاد لاعبًا بنفس قدر موسى ديابي، فضلًا عن المدرب الوطني خالد العطوي، الذي أكد أنه من المستحيل لأي منافس للاتحاد، ألا "يعمل حسابًا" لديابي، سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي.

  • ردود الأفعال

    ولاقت تصريحات عطيف، ردود أفعال واسعة من قِبل الجماهير، والتي اشتملت على انتقادات كبيرة لما قاله نجم الشباب السابق، كونه ركز على ديابي الذي يعد واحدًا من أفضل عناصر الاتحاد.

    وقال متابع عبر منصة (إكس)، إنه - رغم انتمائه للأهلي - إلا أنه متعجب من طرح عطيف، خاصة وأنه تحدث عن الثنائي الأفضل في الاتحاد "ديابي وعوار".

    وتساءل آخرون بشأن تسويق لاعبين بحجم ديابي وعوار في الصيف، دون استلام الميزانية الخاصة بالاتحاد، فضلًا عن تحمل عقودهما الضخمة، ودورهما في الإنجاز التاريخي مع الاتحاد، بثنائية الدوري والكأس.

  • Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة موسى ديابي وحسام عوار مع الاتحاد

    وتعاقد الاتحاد مع موسى ديابي، صاحب الـ26 عامًا، قادمًا من أستون فيلا في صيف 2024، مقابل 60 مليون يورو، وبعقد حتى يونيو 2029، لينضم إلى قائمة التعاقدات الكبيرة للعميد في ذلك الميركاتو، بضم أسماء على غرار حسام عوار وبريدراج رايكوفيتش، فضلًا عن المدرب لوران بلان.

    وتربع موسى ديابي في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025، بعدما صنع 15 "أسيست"، بخلاف أهدافه الخمسة في الدوري، فضلًا عن تمريرته الحاسمة أمام القادسية، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليساهم في عودة العميد إلى منصات التتويج.

    ورغم تراجع مستويات ديابي نسبيًا مع انطلاقة الاتحاد، في موسم 2025-2026، إلا أنه تحسن مع المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو، حيث شارك معه في 7 مباريات، في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

    أما عن حسام عوار، فهو متوسط ميدان الاتحاد، الذي كان العنصر الحاسم في كثير من المباريات بتسجيل أهداف قاتلة، ساهمت أيضًا في ثنائية العميد.

    ورغم تعرضه للانتقادات، إلا أن الجزائري ردّ في الميدان، من خلال تحكمه في إيقاع اللعب، والمساهمة دفاعيًا وهجوميًا، خاصة في غياب القائد كريم بنزيما، علمًا بأن عوار شارك في 12 مباراة، هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

  • Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR

    الاتحاد مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا "تاريخية"

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    ورغم أن الاتحاد واصل انتصاراته الآسيوية، باكتساح الشارقة الإماراتي (3-0)، إلا أن مسيرة الدوري تؤكد أن العميد لا يمرّ بأفضل أحواله، بعدما تعثر للمباراة الخامسة تواليًا، بالخسارة أمام الأهلي (0-1)، ليسجل تعادلين و3 هزائم في آخر مبارياته في المسابقة.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب