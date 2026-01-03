فيديو | دفع كونسيساو غاضبًا .. أحمد شراحيلي يُعلق على لقطته المثيرة للجدل خلال لقاء الاتحاد والتعاون!

دخل فريق الاتحاد الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، بعدما بدأ مشواره بخسارة مبكرة لأول ألقابه هذا الموسم، عقب السقوط أمام النصر بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في نتيجة شكّلت خيبة أمل لجماهير العميد التي كانت تمني النفس بانطلاقة قوية.
وعلى مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 11 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، فيما تلقى ثلاث هزائم جاءت أمام النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة، لكن دون الاستقرار المنتظر على مستوى الأداء والنتائج.
قاريًا، واجه الاتحاد انطلاقة صعبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد شيئًا من توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ما أعاد الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
إلا أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة جديدة بعد الخسارة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 في الدوحة، قبل أن ينجح الفريق في إنعاش حظوظه مجددًا عقب الفوز على ناساف الأوزبكي في جدة بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليبقى مصير التأهل معلقًا بنتائج المواجهتين المقبلتين أمام الغرافة والسد القطريين.
وعلى الصعيد الفني، كان الاتحاد قد أنهى علاقته بمدربه الفرنسي لوران بلان، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن يعلن بعد نحو أسبوعين التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كان دون نادٍ منذ رحيله عن ميلان الإيطالي.
ورغم البداية الإيجابية التي حققها كونسيساو مع الفريق، فإن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أعاد علامات الاستفهام حول قدرته على إعادة العميد إلى سكة الاستقرار والمنافسة الجادة على الألقاب في موسم لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.