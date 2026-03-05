"عرض إنجليزي للصحفي، مستقبل الشنقيطي وتنازل سعود" .. المعلم يكشف مفاجآت ويرشح الحمدان ونجم الهلال لأوروبا!

وتحدث أحمد المعلم، عبر برنامج "دورينا غير"، عن موكله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن عقده لا يزال مستمرًا مع العميد حتى يوليو 2029، ولم يتفاوض معه أحد نهائيًا، وإذا ما تواصل معه أحد، فيجب أن تكون إدارة الاتحاد على علم بهذا الأمر، كونه في الفترة المحمية من عقده.

جاء ذلك بمثابة رد قاطع من المعلم، حول الأنباء التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بأن إدارة الاتحاد بصدد التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، في الفترة الشتوية الماضية، رغم عدم دخولهم في الفترة الحرة، فيما ارتبط اسم الهلال بشأن النادي الواقع في بؤرة الاتهام، قبل أن يخرج سعود كريري، مدير عام إدارة الهلال بالزعيم، ليؤكد عدم صحة هذه المعلومة، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شهر به واتهمه.

وأضاف المعلم أنه ليلة التوقيع مع مهند الشنقيطي، لإدارة أعماله، تم التنسيق مع اللاعب وسؤاله حول طموحه، فأجاب بأنه يتمنى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وأن يكون في قمة مستواه هذا العام.

ونوّه المعلم أيضًا، بأنه يدير أعمال حوالي 12 أو 13 لاعبًا سعوديًا، وأنه يعمل بالكيف ليس بالكم، مضيفًا أن هناك فريق عمل حلل كل الأمور البدنية للشنقيطي ووضع هدف يتعلق بالمساهمات التهديفية، والتي بات ظهير الاتحاد قريبًا من تحقيقها، دون الكشف عن ذلك الهدف، وأنه يشتغل كثيرًا على نفسه، كما أن اسلوب لعب المدير الفني سيرجيو كونسيساو، يساعده كثيرًا على إبراز موهبته.