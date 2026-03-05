"عرض إنجليزي للصحفي، مستقبل الشنقيطي وتنازل سعود" .. المعلم يكشف مفاجآت ويرشح الحمدان ونجم الهلال لأوروبا!

وفي سياق متصل، أكد أحمد المعلم، أن مهند الشنقيطي لم تصله أي عروض للاحتراف في أوروبا، خلال الموسم الجاري، فيما نوّه بأن ظهير الاتحاد يعيش أفضل مستوياته حاليًا، وهو ثاني أو ثالث أعلى لاعب مساهمة، بـ13 هدفًا، رغم كونه لاعب ظهير.
وأرجح المعلم بأن لاعبي الدوري السعودي يعتبرون في منطقة الراحة، من الناحية المادية، مؤكدًا أن الجانب المالي هو السبب الأول لعدم احتراف اللاعب السعودي خارجيًا، فضلًا عن كون دوري روشن هو الأقوى في المنطقة، ويضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب، الذين ينظرون بالطبع إلى الناحية الاقتصادية.
ورشح المعلم اسمين، من أجل الاحتراف في أوروبا، خلال المرحلة المُقبلة، مع الأخذ في الاعتبار السن والإمكانيات البدنية قبل الفنية، منوهًا بأن الأندية الأوروبية لا تنظر إلى تقييم اللاعب بشكل سطحي، بل تقيم أمورًا على غرار عدد دقائق اللعب والمسافة التي يقطعها اللاعب داخل المستطيل الأخضر، وهما على النحو التالي..
* عبد الله الحمدان، مهاجم النصر: قال عنه المعلم إنه يجمع بين القوة البدنية كمهاجم محطة، ويلعب على الأرض بشكل جيد، ما يجعل خصائصه مناسبة للعب جيدًا في الدوريين الهولندي أو البلجيكي.
* حسان تمبكتي، مدافع الهلال: أكد المعلم أنه يملك القدرات مثل سعود عبد الحميد، للعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
وتحدث المعلم أيضًا عن مهند آل سعد، المحترف في صفوف لوزان السويسري، رغم أنه يغيب عن المباريات حاليًا بسبب الإصابة.