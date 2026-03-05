Goal.com
أحمد فرهود

المعلم على حق: لن "تشمتوا" في سعود عبدالحميد.. وإندريك ظن نفسه "الرجل الخارق" بقمة لانس وأولمبيك ليون

لانس يطير إلى نصف نهائي الكأس..

بنكهة سعودية خالصة، أضافت بريقًا خاصًا على الأراضي الفرنسية؛ دوّن النجم الدولي سعود عبدالحميد اسمه بحروف من ذهب، مع فريق لانس الأول لكرة القدم.

سعود قاد لانس للفوز على أولمبيك ليون؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفاز لانس بـ"ركلات الجزاء الترجيحية" على ليون، في ربع نهائي كأس فرنسا؛ بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

وتقدّم لانس بهدفين، عن طريق كل من فلوريان توفان وعبدالله سيما، في الدقيقتين 23 و45+1؛ قبل أن يعود ليون بقوة بواسطة رومان ياريمتشيوك وريمي همبرت، في الدقيقتين 67 و90+4.

ومن ناحيته.. خذل النجم البرازيلي إندريك، جمهور أولمبيك ليون في كل مكان، بمستوى أقل من المُنتظر؛ وذلك ضد لانس، في ربع نهائي الكأس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، مجموعة من النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور سعود عبدالحميد وإندريك، في مباراة لانس وليون مساء الخميس..

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    سعود عبدالحميد.. مرحبًا بكافو السعودي!

    قدّم النجم السعودي الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس، مستوى أكثر من رائع ضد فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم؛ ضمن منافسات ربع نهائي كأس فرنسا.

    المستوى الرائع الذي قدّمه سعود ضد ليون؛ يُمكن تلخيصه في نقطتين، على النحو التالي:

    * دفاعيًا: عقد نجوم أولمبيك ليون لأكثر من 60 دقيقة؛ وأجبرهم على تحوّيل هجماتهم إلى الجانب الآخر من الملعب.

    * هجوميًا: شن مجموعة من الهجمات؛ إحداها أسفرت عن هدف لانس الأول.

    وسدد سعود كرة قوية، ارتدت من حارس مرمى ليون؛ لتصل إلى نجم لانس فلوريان توفان، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 23.

    وبعيدًا عن المُقارنة بالطبع؛ إلا أننا يُمكن أن نطلق على عبدالحميد في 60 دقيقة لعب بمباراة لانس وليون، بأنه كافو السعودي حقًا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    أحمد المعلم لم يكذب يا سعود عبدالحميد!

    في النصف ساعة أو الـ20 دقيقة الأخيرة، من عمر مباراة لانس وأولمبيك ليون، في ربع نهائي كأس فرنسا 2025-2026؛ شاهدنا انخفاض "نسبي" في أداء النجم السعودي الدولي سعود عبدالحميد، وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: انخفاض انطلاقاته بين الهجوم والدفاع؛ أي كان يتوقف في أحد الجانبين أحيانًا.

    * ثانيًا: السماح لنجوم ليون بشن مجموعة من الهجمات ناحيته؛ عكس ما حدث في أول 60 دقيقة.

    * ثالثًا: خسارته بعض الصراعات البدنية؛ ضد نجوم فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم.

    * رابعًا: انعدام التركيز والتفاهم مع حارس لانس؛ وذلك في هدف أولمبيك ليون الثاني القاتل - الذي أرسل المباراة إلى "ركلات الترجيح" -.

    ورغم ذلك.. لم يكن النجم السعودي سيئًا، في آخر 30 أو 20 دقيقة؛ بل كان جيدًا، ولكنه أقل من أول ساعة لعب.

    وهُنا.. صدق أحمد المعلم، وكيل أعمال سعود، والذي صرح في الساعات القليلة الماضية؛ أنه منذ اليوم الأول لخروج اللاعب من الهلال صيف 2024، أراد نقله إلى الدوري الفرنسي.

    وقال المعلم: "الدوري الإنجليزي صعب بدنيًا على سعود، وإيطاليا معقدة تكتيكيًا؛ عكس المسابقات الفرنسية التي تتناسب مع اللاعب كثيرًا".

    أي أنه حتى مع الانخفاض البدني النسبي للنجم الدولي السعودي؛ ولكنه استطاع مجارات رتم المباراة عامة، وهو ما قد لا يتمكن من فعله ي إنجلترا مثلًا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    لا مجال لـ"الشماتة" في سعود عبدالحميد!

    بصفةٍ عامة.. نستطيع القول بعد ما شاهدناه في مباراة لانس وأولمبيك ليون، في ربع نهائي كأس فرنسا 2025-2026، إن النجم السعودي الدولي سعود عبدالحميد، وجّه ضربة لكل من حاول التقليل منه.

    البعض "شمت" في سعود، بعد عدم نجاحه مع نادي روما الإيطالي؛ وذلك بسبب إصراره على الرحيل عن الهلال، صيف 2024.

    حتى أن البعض حاول التقليل من ما يقدّمه سعود بقميص لانس، بعد الانتقال إليه "معارًا" من روما صيف 2025؛ وذلك نظرًا لخسارة المباريات الكبيرة التي شارك فيها "أساسيًا"، مثلما حدث ضد مارسيليا وموناكو مؤخرًا.

    وجاءت مباراة ليون لتكون أكبر رد على هؤلاء؛ لعديد الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    *  أولًا: الفوز أمام فريق فرنسي كبير بحجم أولمبيك ليون.

    * ثانيًا: قيادة لانس إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

    * ثالثًا: تقديم مستوى أكثر من رائع دفاعيًا وهجوميًا.

    وكما ذكرنا.. ارتكب سعود خطأ في التغطية والتفاهم مع حارس لانس، في لقطة هدف ليون الثاني، الذي جاء في الدقيقة 90+4؛ إلا أنه عوض بتسجيله إحدى "الركلات الجزائية"، وإغلاق الباب أمام الشامتين ضده.

  • EndrickGetty Images

    إلى إندريك.. أنت لاعب جيد ولست رجلًا خارقًا!

    لا خلاف على المستوى الكبير الذي يقدّمه النجم البرازيلي إندريك؛ منذ الانضمام إلى أولمبيك ليون الفرنسي في يناير 2026، "معارًا" من العملاق الإسباني ريال مدريد.

    لكن.. ما شاهدناه من إندريك ضد نادي لانس، في ربع نهائي كأس فرنسا 2025-2026؛ كانت النسخة الأسوأ له بقميص ليون.

    ولعب إندريك ضد لانس، في أكثر من مركز فوق أرضية الميدان؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: رأس الحربة الثاني.

    * ثالثًا: مهاجم مُتأخر.

    وفي المراكز الثلاث، لم يقدّم النجم البرازيلي المستوى الكبير؛ حيث ظن نفسه كما ولو كان "الرجل الخارق"، الذي يستطيع التسجيل من أي مكان فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وقام إندريك بالتسديد من أماكن مختلفة عديدة، حيث جاءت الكثير منها بعيدة عن الـ3 خشبات؛ إلى جانب اعتماده على اللعب الفردي كثيرًا.

    ويأمل عشاق أولمبيك ليون؛ أن يتخلص إندريك من نسخته ضد لانس، ويعود إلى بداياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم. 

