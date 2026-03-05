المعلم على حق: لن "تشمتوا" في سعود عبدالحميد.. وإندريك ظن نفسه "الرجل الخارق" بقمة لانس وأولمبيك ليون

بنكهة سعودية خالصة، أضافت بريقًا خاصًا على الأراضي الفرنسية؛ دوّن النجم الدولي سعود عبدالحميد اسمه بحروف من ذهب، مع فريق لانس الأول لكرة القدم.

سعود قاد لانس للفوز على أولمبيك ليون؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفاز لانس بـ"ركلات الجزاء الترجيحية" على ليون، في ربع نهائي كأس فرنسا؛ بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

وتقدّم لانس بهدفين، عن طريق كل من فلوريان توفان وعبدالله سيما، في الدقيقتين 23 و45+1؛ قبل أن يعود ليون بقوة بواسطة رومان ياريمتشيوك وريمي همبرت، في الدقيقتين 67 و90+4.

ومن ناحيته.. خذل النجم البرازيلي إندريك، جمهور أولمبيك ليون في كل مكان، بمستوى أقل من المُنتظر؛ وذلك ضد لانس، في ربع نهائي الكأس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، مجموعة من النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور سعود عبدالحميد وإندريك، في مباراة لانس وليون مساء الخميس..