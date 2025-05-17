تحدي مقابل 50 ألف ريال .. قانوني يشكك في نتيجة مباراة الفتح ويتهم الهلال بـ"الجهل" بسبب النصر!

بعد أحداث مباراة الفتح والهلال..

شهدت مباراة الفتح والهلال، العديد من الأحداث الجدلية، في لقاء انتهى بـ"ريمونتادا" هلالية قلبت الطاولة على أصحاب الأرض في الأحساء، من هدفين نظيفين في الشوط الأول، إلى فوز بنتيجة (4-3) مع صافرة النهاية.

الهلال صار بحاجة لنقطة وحيدة من أجل حسم وصافة دوري روشن، في الجولتين المتبقيتين، لحجز المقعد الأخير المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما فقد النصر فرصه للعبور إلى النخبة الآسيوية، باحتلاله المركز الرابع، برصيد 64 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن جاره بالرياض.

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