شُبه بهتلر واتهم بالعنصرية ودواء الإسهال أنقذه من مصير أدريانو .. حكايات "قاهر السرطان" أتشيربي

أشياء قد لا تعرفها عن بطل موقعة إنتر وبرشلونة

كانت ليلة السادس من مايو ملحمية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، قمة إنتر وبرشلونة أوفت بكل وعودها وقدمت وجبة كروية شهية ستبقى في ذاكرة محبي اللعبة لسنوات.

ولكن نحن لسنا هنا للحديث عن المباراة التي قتلت بحثًا وتحليلًا في الساعات الماضية، ولكن عن أحد أبطالها، فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر صاحب الهدف الثالث في شباك برشلونة الذي أعاد الحياة للنيراتزوري، وسجل هدفًا هو الأول له في مشواره على الصعيد القاري، ليكتب فصلًا جديداً في مشوار ملحمي للإيطالي المخضرم.

حارب السرطان مرتين، نجا من الإكتئاب والإدمان، لعب لإنتر وميلان، تم اتهامه بالعنصرية وشُبه بهتلر، تلك كلها فصول في حياة صاحب ال37 عامًا، ولذلك، قررنا أنه يستحق أن تعود سلسلة "حكايات جول" للحياة لرواية تلك القصة الشيقة.

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